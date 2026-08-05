Un matrimonio destinato a cambiare molti equilibri sarà al centro della puntata di Far Away in onda giovedì 6 agosto, a partire dalle 16:15 su Canale 5. Zerrin sarà ormai vicinissima a diventare la moglie di Demir, ma qualcuno proverà fino all’ultimo momento a impedire che le nozze vengano celebrate. Nel frattempo, una nuova domanda sul passato di Cihan inizierà a tormentare Alya.

Nare affronta Demir, Kaya corre da Zerrin

Nare non riuscirà ad accettare passivamente ciò che sta per accadere e deciderà di intervenire personalmente. La donna cercherà Demir con l’intenzione di convincerlo a rinunciare al matrimonio con Zerrin e, pur di fargli cambiare idea, gli rivelerà una verità particolarmente importante riguardante la morte di Seyda.

Demir, però, non sarà disposto a darle credito. Nonostante le parole di Nare, continuerà a portare avanti la propria decisione e non sembrerà intenzionato a rinunciare alle nozze.

I due, tuttavia, non sapranno di avere un ascoltatore. Ozkan riuscirà infatti a sentire di nascosto la loro conversazione e comprenderà immediatamente la gravità della situazione. Deciderà quindi di avvertire Kaya, sperando che possa intervenire prima che sia troppo tardi.

Appena verrà informato, Kaya non perderà tempo. Si precipiterà in comune con un solo obiettivo: raggiungere Zerrin e impedire che sposi Demir.

La sua corsa, però, non produrrà il risultato sperato.

Quando arriverà sul posto, infatti, il matrimonio sarà ormai stato celebrato.

Kaya dovrà quindi fare i conti con una realtà che avrebbe voluto evitare a qualsiasi costo.

Successivamente sarà Nare a spiegare sia a Kaya sia a Cihan ciò che è realmente accaduto, confermando che Zerrin ha accettato di diventare la moglie di Demir.

La decisione della ragazza avrà però anche un’altra conseguenza molto importante. Dopo le nozze, Sahin potrà finalmente lasciare il carcere e tornare in libertà. Il matrimonio di Zerrin e Demir finirà così per intrecciarsi direttamente con il destino dell’uomo.

Mine riporta Meryem al centro dei pensieri di Alya

Mentre tutti saranno concentrati sulle nozze e sulla liberazione di Sahin, Mine tornerà a occuparsi del complicato rapporto tra Alya e Cihan.

Questa volta al centro della questione ci sarà Meryem.

Mine spingerà Alya a non ignorare ciò che ancora non conosce e la inviterà a rivolgersi direttamente a Cihan per ottenere delle spiegazioni. Il passato dell’uomo continuerà quindi a nascondere aspetti sui quali Alya sentirà il bisogno di fare chiarezza.

La dottoressa si ritroverà così davanti a nuovi interrogativi proprio mentre il suo rapporto con Cihan continua a essere tutt’altro che definito.

La puntata del 6 agosto si preannuncia quindi particolarmente movimentata: Kaya farà tutto il possibile per raggiungere Zerrin, ma il suo intervento arriverà quando ormai le nozze con Demir saranno concluse. Sahin ritroverà la libertà, mentre per Alya potrebbe essere arrivato il momento di chiedere finalmente a Cihan tutta la verità su Meryem.