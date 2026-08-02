La corsa disperata di Kaya non impedirà le nozze di Demir e Zerrin nella puntata di Far Away in onda giovedì 6 agosto: il ragazzo andrà via in lacrime.

Le anticipazioni tv rivelano che grazie a Ozkan Kaya verrà a sapere che Zerrin sta per sposarsi. Il ragazzo interromperà la cerimonia, ma non riuscirà nel suo intento. La sposa, infatti, lo manderà via, decisa a salvare la libertà di suo fratello Sahin.

Il ricatto di Demir in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Demir terrà in pugno gli Albora con il video che scagiona Sahin. In cambio della prova che farà tornare il ragazzo in libertà, Demir chiederà a Zerrin di sposarlo.

La ragazza sarà molto combattuta, ma alla fine non potrà fare altro che accettare il suo destino pur di liberare suo fratello. L'unica a sapere delle nozze combinate, oltre ai genitori di Zerrin, sarà Nare che preferirà tacere per il bene di Sahin. La donna, tormentata dai sensi di colpa, andrà a parlare con Demir per l'ultima volta, con l'intento di dissuaderlo a sposarsi. Nare dirà a Demir che il suo primo amore amava Cihan e si tolse la vita perché non era ricambiata. Con la sua rivelazione, Nare penserà di spegnere la sete di vendetta del futuro sposo, ma sarà tutto inutile. La visita della donna, al contrario, peggiorerà decisamente la situazione. Ozkan origlierà tutto e attaccherà Nare di non tenere neanche a suo fratello Kaya, visto che gli ha nascosto le nozze della sua amata Zerrin.

Ozkan avvertirà Kaya delle nozze

Nella puntata di Far Away di giovedì 6 agosto, Ozkan avvertirà Kaya delle nozze di Zerrin e Demir. Il giovane non potrà permettere alla sua amata di vivere una vita infelice e si metterà in macchina, pronto a fermare la cerimonia. Kaya correrà disperatamente e interromperà le nozze di Demir e Zerrin, ma questo non basterà ad impedire che diventino marito e moglie. Zerrin riuscirà a controllarsi e alle lacrime di Kaya risponderà con freddezza: "Vattene via, se non mi sposo, Sahin resta in prigione", dirà tornando al tavolo di nozze. Nare spiegherà a suo fratello il ricatto di Demir che non farà altro che ridere degli Albora. Kaya sarà costretto ad andare via e Zerrin diventerà la moglie di Demir.