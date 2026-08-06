Una situazione particolarmente dolorosa attende Zerrin nella puntata di Far Away in onda venerdì 7 agosto, a partire dalle 16:15 su Canale 5. Dopo il matrimonio con Demir, la ragazza dovrà fare i conti con le conseguenze della scelta compiuta e con il tentativo di Sahin di sottrarla a una vita che non sembra desiderare.

Il fratello non riuscirà infatti ad accettare quanto accaduto e si presenterà direttamente a casa di Demir con l'intenzione di riprendersi Zerrin. Sarà però proprio lei a fermarlo. Più tardi, rimasta con il marito, la giovane vivrà con grande angoscia il pensiero della loro prima notte insieme, fino a quando Demir le farà una rivelazione completamente inaspettata.

Sahin raggiunge Zerrin, ma è lei a fermarlo

La libertà appena riconquistata non farà dimenticare a Sahin il sacrificio compiuto dalla sorella. Sapere che Zerrin si trova ormai nella casa di Demir sarà per lui difficile da sopportare e il giovane deciderà di intervenire personalmente.

Sahin si presenterà quindi nell'abitazione di Demir con un obiettivo molto chiaro: portare via Zerrin e impedire che sia costretta a continuare una vita matrimoniale che non avrebbe voluto per se stessa.

La sua determinazione, però, si scontrerà proprio con la volontà della sorella.

Zerrin gli farà capire che un intervento del genere non servirebbe più a cambiare ciò che è successo. Il matrimonio è stato ormai celebrato e, per quanto la situazione la faccia soffrire, la ragazza riterrà che sia troppo tardi per tornare indietro.

Sarà quindi lei stessa a convincere Sahin a rinunciare al suo proposito. Una decisione particolarmente amara, perché Zerrin non apparirà affatto felice della nuova vita che la aspetta: sembrerà piuttosto aver accettato con rassegnazione le conseguenze delle proprie scelte.

Zerrin teme la prima notte con Demir, poi arriva una rivelazione

Dopo aver fermato il fratello, per Zerrin arriverà un altro momento ancora più delicato.

La ragazza dovrà infatti affrontare la prospettiva della prima notte da moglie di Demir. Il suo stato d'animo sarà tutt'altro che sereno: si sentirà distrutta da quanto accaduto e allo stesso tempo convinta di non avere più una reale possibilità di sottrarsi alla situazione.

La rassegnazione prenderà quindi il posto della speranza, mentre il matrimonio comincerà ad assumere per lei un peso ancora più concreto.

Proprio quando Zerrin sembrerà prepararsi al peggio, però, sarà Demir a sorprendere completamente la sua nuova moglie.

L'uomo deciderà infatti di confidarle qualcosa che Zerrin non si aspetterebbe mai di sentire. Le sue parole saranno talmente imprevedibili da lasciare la ragazza senza parole e potrebbero mostrare sotto una luce differente almeno una parte della situazione che si è venuta a creare tra loro.