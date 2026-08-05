Le trame delle nuove puntate di Far Away visibili dal 10 al 14 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che Sahin e Cihan stringeranno un'alleanza per rovinare Demir. Nare, invece, vorrà divorziare da Ozkan dopo aver capito di non amarlo più.

Sahin e Cihan alleati contro Demir

Nare dirà alla famiglia di voler chiedere il divorzio da Ozkan dopo aver capito di non amarlo più. Sadakat si opporrà alla decisione della figlia a differenza di Cihan che prenderà le sue difese. L'uomo presenterà alla sorella un avvocato per sostenerla nella causa di separazione.

Kaya, invece, riuscirà a scappare dalla villa per incontrare Demir. Zerrin getterà a terra l'anello di fidanzamento davanti al cugino, siglando la fine del loro rapporto. La donna chiederà poi ad Ayla di lasciare il posto di lavoro in ospedale ma lei rifiuterà non volendo rinunciare alla sua professione.

Erol aiuterà Cihan e Kaya ad organizzare un'imboscata per rubare il carico a Demir. Allo stesso tempo, Ecmel ed Halis cercheranno di convincere Sahin ad allearsi con suo cognato per distruggere il cugino. Il fratello di Nare deciderà di vedersi con Cihan in un luogo appartato. In questa circostanza, il protagonista cederà alcuni territori al parente, scatenando la furia di Sadakat. Allo stesso tempo, Kadir, Muzzafer e Kaya organizzeranno un tranello agli uomini di Demir con lo scopo di ricattarlo.

Anticipazioni Far Away: Nare vuole il divorzio da Ozkan

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ugur sarà respinto da Alya mentre il rapporto tra lei e Cihan sarà sempre più burrascoso. La protagonista scoprirà che il cardiologo è stato licenziato quando le quote dell'ospedale verranno comprate da suo marito. Ugur, a questo punto, si vendicherà di Cihan, rivelando ad Alya che Boran era in realtà il figlio di Ecmel.

Nare, invece, sarà sempre più determinata ad ottenere il divorzio ma Sadakat convincerà Ozkan ad opporsi.

Infine Demir scoprirà che il carico di droga è stato scambiato con della farina dagli Albora. La scoperta manderà su tutte le furie il marito di Zerrin.

Zerrin ha sposato Demir

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda ad inizio agosto su Canale 5, Zerrin ha dovuto sposare Demir per salvare suo fratello dal carcere. Cihan ha informato la cugina e Fidan di aver risolto la questione con Sedat con una somma di denaro. L'uomo ha garantito alle due donne che non le avrebbe mai abbandonate poiché parte integrante della famiglia. Alya, invece, ha scelto di proteggere Mine una volta chiamata al banco dei testimoni per non rovinarle la carriera. Allo stesso tempo, la dottoressa ha perso il controllo, bevendo più del dovuto in compagnia di Ugur.