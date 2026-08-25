Nella settimana che va dal 31 agosto al 4 settembre alle 14:45 tornano in onda su Canale 5 le nuove puntate di Far Away (Uzak Şehir in lingua originale). Gli spoiler annunciano nuove verità ma anche faide in casa Albora: Sadakat dopo aver scoperto che Fikriye conosceva da tempo Halis, pensa che Alya sia coinvolta nella morte di Boran e quindi decide di cacciarla dalla villa di famiglia.

Anticipazioni Far Away

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Far Away ruotano intorno al passato di Fikriye: la donna infatti, rimane coinvolta in un incidente stradale ma Hasan le salva la vita.

Al risveglio la donna racconta di non ricordare nulla di ciò che è accaduto, ma la versione dei fatti della madre non convince Alya che a sua volta si mette ad indagare su cosa nasconde la donna.

Nel frattempo anche Sadakat vuole vederci chiaro in merito al passato di Fikriye al punto che chiede a Sehmuz di indagare per scoprire la verità. A complicare la situazione ci pensa Mine, che rivela alla matriarca il legame tra Halis e Fikriye: i due si conoscevano da tempo e la donna ha anche consegnato una foto di famiglia in cui compariva Boran all'uomo. Per questo motivo Sadakat inizia a pensare che Alya sia coinvolta nella morte di Boran e di conseguenza in preda alla rabbia decide di cacciare di casa la nuora.

Per Alya appare subito una situazione difficile, poiché abbandonare la villa degli Albora significherebbe allontanarsi da suo figlio Deniz. Tuttavia la donna trova conforto in Cihan: a differenza di sua madre, il nuovo capofamiglia degli Albora non crede che Alya sia coinvolta nella scomparsa di Boran.

Cihan finisce in prigione

Gli spoiler sulla soap tv turca vedono Alya e Cihan diventare ancora più uniti di prima, poiché entrambi vogliono scoprire che ruolo ha Halis nella vita di Fikriye. Per questo motivo il capofamiglia degli Albora escogita un piano per finire in prigione e provare così a parlare con Halis ed Ecmel.

Cihan è arrivato alla conclusione che suo fratello Boran non è scomparso a causa di un fatale incidente, ma bensì è stato ucciso da qualcuno e l'unico che realmente può sapere cos'è successo è proprio Halis ma attualmente si trova in prigione.

Intanto Mine continua ad avere problemi di salute e si rivolge nuovamente ad uno specialista.