Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, rivelano che lo scontro tra Sadakat e Alya diventerà sempre più acceso. Dopo che ad Alya verrà impedito di vedere il piccolo Deniz, la tensione raggiungerà il punto di non ritorno: un gesto disperato della donna scatenerà la furia della matriarca.

Alya disperata dà fuoco alla villa degli Albora

Accecata dalla rabbia per essere stata allontanata da Deniz, Alya si presenterà davanti alla villa con una tanica di benzina. Ignorando i tentativi di Kaya e degli altri familiari di fermarla, verserà il carburante davanti al portone e, pochi istanti dopo, appiccherà il fuoco.

"Finché mio figlio è lì dentro, nessuno può buttarmi fuori", griderà, decisa a non lasciare la tenuta senza il bambino. Le fiamme provocheranno il panico tra gli Albora, che interverranno per spegnere l'incendio.

Spoiler Far Away, Sadakat furiosa contro Alya: 'Pagherai per questo'

Una volta riportata la situazione sotto controllo, Sadakat sfogherà tutta la sua rabbia contro Alya. Convinta che Mine stia aspettando il futuro erede della famiglia, la donna le rivolgerà parole durissime. "Quel bambino sarà un maschio", dirà con assoluta convinzione, aggiungendo di essere certa che la nascita del piccolo cambierà ogni equilibrio nella famiglia Albora.

La matriarca rincarerà poi la dose, promettendo alla nuora che presto arriverà il momento della resa dei conti.

Sadakat caccia Alya: 'Non rimetterai mai più piede qui'

La matriarca passerà poi alle minacce dirette: "Ti presenterò il conto. Uscirai dalla porta che hai incendiato e non rimetterai mai più piede qui dentro", le dirà, convinta che la nascita del figlio di Mine convincerà Cihan a voltare definitivamente pagina.

Per Sadakat, infatti, Alya non avrà più alcun posto nella tenuta e sarà costretta ad abbandonare la famiglia. Le parole della donna apriranno un nuovo capitolo nello scontro con Alya, sempre più isolata ma determinata a non rinunciare né al suo matrimonio con Cihan né al piccolo Deniz.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le puntate già trasmesse.