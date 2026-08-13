Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che un segreto custodito per anni da Sadakat rischierà di venire alla luce. Mine scoprirà la verità sulle origini di Boran e Deniz e utilizzerà la sua scoperta per mettere Sadakat alle strette, minacciando di raccontare tutto a Ecmel.

Anticipazioni Far Away: Mine scopre il segreto di Boran e ricatta Sadakat

Lo scontro tra Mine e Sadakat avrà origine da una vecchia vicenda che la famiglia Albora ha cercato di tenere nascosta. Mine si presenterà alla villa e farà capire a Sadakat di essere venuta a conoscenza di qualcosa.

Mine rivelerà di aver ricevuto da Uğur, prima della sua morte, un oggetto che è riuscita ad aprire soltanto recentemente. Al suo interno ha trovato informazioni capaci di fare luce sul passato degli Albora.

"Ho scoperto che Boran è il figlio di Ecmel e che Deniz è suo nipote", dirà Mine.

La rivelazione getterà Sadakat nel panico, soprattutto perché Mine non sarà intenzionata a mantenere il silenzio gratuitamente.

Mine ricatta Sadakat: 'Alya deve lasciare la villa'

Mine ricorderà a Sadakat il modo in cui, anni prima, era stata allontanata dalla villa mentre era incinta. Ora, però, la situazione sarà ribaltata e sarà lei ad avere il potere di ricattare la donna.

Mine presenterà una condizione: Alya dovrà lasciare la villa.

La ricattatrice non avrà intenzione di fare un passo indietro: "Se lei non se ne va, andrò da Ecmel. Gli racconterò una per una tutte le verità che conosco".

Mine sottolineerà di avere delle prove a sostegno di ciò che ha scoperto.

Ecmel esce dal carcere, Sadakat è alle strette

Sadakat non sarà disposta a lasciare che Mine racconti a Ecmel ciò che ha scoperto e proverà a convincerla a fare un passo indietro.

Ma Mine non sembrerà intenzionata a cedere.

La situazione diventerà delicata quando Ecmel, appena uscito dal carcere, arriverà proprio davanti alla villa. Sadakat comprenderà che il tempo a sua disposizione è poco.

Alya vuole fuggire con Deniz, il fermo no di Cihan

Rendendosi conto della gravità della situazione e della minaccia di Mine, Alya prenderà una decisione.

Quest'ultima temerà che, se Ecmel dovesse venire a conoscenza della verità, la situazione possa mettere in pericolo Deniz.

Per questo Alya dirà a Cihan di voler lasciare la villa insieme al figlio. Il suo obiettivo sarà proteggerlo, anche a costo di allontanarsi dalla famiglia e dall'uomo che ama.

Cihan, però, non sarà disposto ad accettare la decisione di Alya: "Non andrai da nessuna parte. Io proteggerò quel bambino, te l'ho promesso".

Alya continuerà a temere che il segreto possa ormai essere troppo pericoloso per essere custodito all'interno della villa.