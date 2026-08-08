Le trame delle puntate turche di Far Away in onda a breve su Canale 5 rivelano che Fikriye farà il suo arrivo a Mardin per stare vicina alla figlia Alya dopo aver scoperto che ha poco tempo di vita. La versione della donna non sarà creduta dalla protagonista, la quale crederà che stia mentendo per rimanere in Turchia.

Fikriye arriva a Mardin

Alya inizierà a ricevere alcune chiamate al cellulare, a cui eviterà di rispondere. Cihan chiederà una spiegazione alla donna, che lo rassicurerà in tal senso. Intanto a Mardin farà il suo arrivo Fikriye, una donna di 60 anni un po' eccentrica che farà storcere il naso a Sadakat.

Le due donne rimarranno vittime di un incidente dove voleranno parole pesanti. Il colpo di scena giungerà la sera stessa quando la nuova arrivata farà il suo arrivo a villa Albora per rivelare di essere la vera madre di Alya. L'informazione stupirà Sadakat visto che la nuora le aveva sempre detto di essere stata adottata da Caroline, un'insegnante canadese. Il pubblico scoprirà che tra Alya e Fikriye c'erano dei dissapori mai chiariti. La protagonista chiederà alla madre biologica di lasciare immediatamente la Turchia poiché considera la sua unica mamma Caroline. Cihan, invece, prenderà un lussuoso albergo per la suocera nella cittadina.

Anticipazioni Far Away: Alya crede che sua madre biologica stia mentendo sulla sua malattia

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Alya racconterà a suo marito il suo triste passato. La protagonista rivelerà a Cihan che Fikriye lavorava in una casa di appuntamenti e la notte portava a casa uomini viscidi che mettevano gli occhi pure su di lei. Il pubblico scoprirà che la dottoressa aveva chiesto aiuto all'amica Cansu, che le aveva fatto conoscere Caroline che l'aveva adottata e portata in Canada. L'insegnante aveva venduto la sua unica casa per mettere insieme i soldi da dare a Fikriye in cambio di Alya. Quest'ultima dirà a Cihan che la madre biologica l'ha venduta a Caroline, motivo per cui non riesce a perdonarla.

L'uomo si recherà dalla suocera, imponendole di lasciare Mardin con un biglietto aereo in mano. Ma Fikriye respingerà la richiesta del genero, affermando di essere molto malata e di voler vivere gli ultimi mesi insieme ad Alya e suo nipote Deniz. La dottoressa crederà che sua madre biologica stia dicendo una bugia pur di rimanere in Turchia.