Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv trasmessa su Canale 5, rivelano che Kaya sarà coinvolto in un terribile incidente. Il giovane si troverà vicino all'esplosione avvenuta durante una spedizione e, dopo essere stato scaraventato via dalla violenza dello scoppio, si risveglierà senza riuscire più a vedere.

Le sue condizioni di salute faranno scattare immediatamente l'allarme tra i familiari, dando inizio a momenti di forte apprensione.

Far Away anticipazioni: tragedia per Kaya, perde la vista dopo un'esplosione

Kaya verrà trovato privo di sensi.

I familiari cercheranno di capire se abbia riportato ferite gravi, mentre Alya si occuperà delle sue condizioni. Nonostante non presenti ferite aperte, il giovane sarà profondamente scosso dall'esplosione.

Quando riprenderà conoscenza, il sollievo durerà poco. Kaya inizierà ad accusare un forte dolore agli occhi e, dopo averli aperti, scoprirà di non riuscire a vedere.

I presenti proveranno a tranquillizzarlo, pensando inizialmente che la perdita della vista possa essere una conseguenza momentanea dello shock. Ma Kaya non riuscirà a nascondere il panico: "E se non riuscissi più a vedere?".

La diagnosi su Kaya dopo lo scoppio, un intervento lo salverà

Per capire cosa sia realmente accaduto, verrà chiamato uno specialista.

Dopo aver visitato Kaya, il medico darà una spiegazione a quello che gli sta succedendo.

L'esplosione, avvenuta a poca distanza da lui, ha provocato un grave trauma agli occhi. Le retine di entrambi gli occhi si sono strappate e distaccate a causa della violenza dello scoppio.

La diagnosi sarà dura, ma lascerà spazio alla speranza. Alla domanda se Kaya potrà tornare a vedere, lo specialista risponderà: "Certo, possiamo intervenire con un'operazione. Risolveremo".

La famiglia tirerà un sospiro di sollievo e anche Kaya proverà ad aggrapparsi a quelle parole: "Hai sentito? Tornerò a vedere".

Gli episodi di Far Away vanno in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:00, nel pomeriggio di Canale 5. Tutte le puntate già andate in onda sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.