Le trame delle puntate turche di Far Away che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5 rivelano che Nare (Sahra Şaş) dirà addio ad Ozkan, che morirà per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ipek, invece, sconvolgerà Zerrin quando annuncerà di essere in procinto di diventare la moglie di Kaya Albora.

Nare scopre che Ozkan è morto

Tutto inizierà quando Nare si preparerà ad accogliere il ritorno di Ozkan a casa. La donna sistemerà la casa di Mardin con tutte le accortezze per suo marito, rimasto con qualche disabilità dopo aver accusato due embolie.

Sahin si avvincerà alla cugina, dicendole che per lei ci sarà sempre. Nel frattempo, Nare raggiungerà l'ospedale dove verrà accolta da Alya (Sinem Unsal). In questa circostanza, la protagonista informerà la cognata che Ozkan è deceduto a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Nare apparirà devastata, tanto da organizzare il funerale del marito dove accuserà dei gravi sensi di colpa. Durante questi momenti drammatici, la donna riconoscerà di non essere riuscita a lasciarlo e che alla fine l'ha fatto lui. La morte di Ozkan segnerà profondamente la sorella di Cihan mentre Sahin spererà che gli conceda una seconda chance.

Anticipazioni Far Away: Ipek annuncia che sposerà Kaya davanti a Zerrin e Demir

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Sadakat organizzerà un appuntamento romantico per suo figlio Kaya, volendo che si dimentichi di Zerrin. Il fratello di Cihan accetterà di uscire con Ipek ma non per interesse ma per pressioni da parte della famiglia.

La nuova arrivata, intanto, scoprirà che il giovane aveva intenzione di andarsene prima del loro appuntamento. La situazione si complicherà quando Zerrin vedrà suo cugino insieme ad Ipek. Quest'ultima, a questo punto, sorprenderà tutti quando annuncerà che presto sposare Kaya. La notizia sconvolgerà Zerrin più del dovuto. Demir ricorderà alla moglie che si può contrarre matrimonio anche senza amore come hanno fatto loro. Sarà in questo momento che Zerrin ammetterà di amare ancora Kaya anche se suo marito insisterà affinché restino uniti per il bene del bambino che attendono.