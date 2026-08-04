Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away raccontano che per la famiglia Albora arriveranno notizie contrastanti. Da un lato, il trapianto di fegato a cui verrà sottoposta Nare si concluderà con successo; dall'altro, Özkan - operatosi per consentire il trapianto - finirà in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da un'embolia cerebrale durante l'intervento.

Spoiler Far Away: Nare in fin di vita dopo il no al divorzio

Nare arriverà in sala operatoria in condizioni critiche dopo essersi sparata un colpo all'addome all'uscita del tribunale.

La giovane compirà il gesto estremo dopo il no del giudice al divorzio da Özkan, anche a causa della testimonianza di Sadakat. La ferita riportata provocherà gravi lesioni al fegato, rendendo indispensabile un delicato trapianto per salvarle la vita.

Il trapianto di Nare riesce

Dopo ore di grande apprensione, il medico informerà i familiari che l'operazione è andata nel migliore dei modi: "Il trapianto di fegato è perfettamente riuscito. Abbiamo trasferito Nare in terapia intensiva e le sue condizioni sono buone". La madre della ragazza, commossa, scoppierà in lacrime e ringrazierà Dio per averle salvato la vita.

Özkan colpito da embolia, è gravissimo

La gioia per la buona riuscita dell'intervento durerà però poco.

Il medico non avrà buone notizie in merito allo stato di salute di Özkan.

Durante l'operazione, l'uomo sarà colpito da un'embolia cerebrale. Secondo i sanitari, la complicanza è stata favorita dall'eccessivo consumo di alcol e dal fatto che Özkan non ha riferito di aver bevuto prima dell'intervento.

"Devo essere sincero: le sue condizioni sono gravi, ma stiamo facendo tutto il possibile", spiegherà il medico.

Mentre Nare inizierà il suo percorso di recupero dopo il delicato trapianto, Özkan lotterà tra la vita e la morte. Saranno le prossime ore a stabilire se riuscirà a superare la grave crisi che lo ha colpito.

Tutti i nuovi episodi della soap opera turca Far Away vanno in onda in prima visione tv ogni pomeriggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:20 circa, e sono reperibili anche in streaming live e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.