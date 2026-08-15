Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nei prossimi giorni su Canale 5 rivelano che Zerrin apparirà decisa a tutto pur di liberarsi di Demir, sposato solo per salvare Sahin dalla prigione. La donna proverà a porre fine alla vita di suo marito, aggredendolo nel cuore della notte con un pugnale.

Demir usa Zerrin per provocare Kaya

Zerrin faticherà ad adattarsi alla sua nuova vita matrimoniale al fianco di Demir anche se la tranquillizzerà, promettendole che non proverà mai a far l'amore con lei. Sahin cercherà di aiutare sua sorella, sicura che abbia accettato di sposarsi solo per farlo uscire di prigione.

Zerrin, intanto, continuerà a pensare al suo amato Kaya, soprattutto in occasione del suo compleanno. Il giovane si recherà all'interno di un ristorante dove berrà più dovuto in compagnia del fidato Kadir.

Allo stesso tempo, Demir scoprirà il locale dove il rivale sta festeggiando il compleanno per poi presentarsi insieme all'ignara Zerrin con l'intenzione di provocarlo. Kaya cercherà di mantenere la calma per poi perdere la pazienza quando Demir farà un regalo prezioso alla moglie. Quest'ultima noterà lo strano nervosismo del cugino e per evitare che le cose peggiorino, abbraccerà suo marito dopo averlo ringraziato del regalo. La scena romantica gelerà Kaya, il quale lascerà il ristorante senza scontrarsi col rivale.

Anticipazioni Far Away: Zerrin prova ad uccidere Demir con un pugnale

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Zerrin una volta tornata a casa mediterà un'atroce vendetta ai danni del marito. La donna infatti si avvicinerà all'uomo con fare seducente per poi sorprenderlo con un pugnale in mano, decisa a porre fine alla sua vita. I due, a questo punto, daranno vita ad uno sconto che sarà udito dagli altri abitanti della tenuta Baybar.

In questa circostanza, Demir riporterà una ferita alla spalla mentre chiederà a suo padre Nadim, sopraggiunto sulla scena, di non far male a sua moglie perché è la sua pedina nel suo piano di vendetta contro Cihan Albora. L'uomo continuerà a mostrarsi sicuro di sé nonostante le intimidazioni di Zerrin a fargli del male.

La serie tv è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.