Le puntate di Far Away, in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 agosto alle 16:15, si aprono con un dramma che sconvolge gli equilibri della famiglia Albora: Fikriye confessa a Cihan di essere gravemente malata e di avere poco da vivere, proprio mentre Alya, esasperata da un passato che non riesce più a tenere nascosto, gli chiede di cacciarla via al più presto. Il loro confronto, intenso e doloroso, diventa il fulcro emotivo di una settimana segnata da rivelazioni, tensioni familiari e scelte che rischiano di cambiare tutto. Mentre Alya rivive le ferite della sua infanzia e racconta a Cihan le ragioni della profonda ostilità verso la madre, la tenuta viene travolta da una serie di eventi che coinvolgono tutti: Nare annuncia alla famiglia la volontà di divorziare, scatenando l’opposizione di Sadakat; Cihan decide di cedere delle terre a Sahin, provocando l’ira della donna; Kadir, Muzaffer e Kaya organizzano una trappola per ricattare gli uomini di Demir; e Demir, furioso, scopre che il carico di sostanze illecite è stato sostituito con farina.

In mezzo a questo caos, Ugur chiede ad Alya un incontro e le rivela una verità sconvolgente: il vero padre di Boran è Ecmel. Una settimana densa, dove ogni personaggio si muove tra segreti, scelte estreme e verità che non possono più essere ignorate.

Fikriye confessa di essere in fin di vita e Alya implora Cihan di mandarla via

Il cuore della settimana è il confronto tra Alya e Fikriye, un dialogo che riporta alla luce un passato che la giovane ha sempre cercato di seppellire. Le parole tra madre e figlia sono dure, intrise di dolore e rancore, e spingono Alya a chiedere a Cihan di allontanare Fikriye dal palazzo senza esitazioni. Poco dopo, Alya trova finalmente il coraggio di raccontargli tutto: le umiliazioni, le paure, le ferite che l’hanno segnata e che spiegano la sua ostilità profonda.

Cihan, sconvolto, decide di affrontare Fikriye e le offre dei soldi per andarsene, ma la donna rifiuta. Rivela di essere gravemente malata, di avere poco tempo e di non avere un altro posto dove andare. La confessione getta un’ombra cupa sulla tenuta, mentre Alya si ritrova divisa tra la rabbia e un dolore che non riesce più a contenere. Intanto Ugur, deciso a fare chiarezza, le rivela che il vero padre di Boran è Ecmel, una verità che rischia di aprire nuove ferite e di complicare ulteriormente la sua vita.

Tra tensioni familiari, trappole e rivelazioni, la tenuta precipita nel caos

Mentre il dramma di Fikriye e Alya domina la scena, la famiglia Albora deve affrontare una serie di tensioni che rendono la settimana ancora più instabile.

Nare comunica alla sua famiglia l’intenzione di divorziare, ma Sadakat si oppone con fermezza, convinta che la decisione sia un errore irreparabile. Cihan, nel tentativo di riportare equilibrio, decide di cedere delle terre a Sahin, scatenando l’ira di Sadakat, che non accetta di perdere il controllo su nulla. Nel frattempo, Kadir, Muzaffer e Kaya organizzano una trappola per ricattare gli uomini di Demir, mentre Demir scopre che il carico di sostanze illecite è stato sostituito con farina e reagisce con una furia incontrollabile. La tensione cresce anche sul fronte personale: Vera scopre che Lope ha incontrato di nuovo Federico e ribadisce la volontà di ricongiungersi alla sua famiglia biologica, nonostante i rischi. In questo clima di caos, ogni personaggio sembra muoversi sul filo, mentre la malattia di Fikriye e la disperazione di Alya minacciano di far crollare definitivamente gli equilibri della tenuta.