Nuovo appuntamento con Far Away, la dizi turca in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 agosto alle 16:15. Le prossime puntate saranno segnate da momenti particolarmente intensi, tra rivelazioni dolorose, delicati problemi di salute e tensioni che continueranno a coinvolgere la famiglia Albora. Al centro della scena ci saranno soprattutto Alya e Cihan, impegnati ad affrontare diverse emergenze che metteranno a dura prova il loro equilibrio. Dopo giorni di apprensione, arriveranno anche notizie importanti sul piccolo Deniz, mentre alcune vicende del passato torneranno improvvisamente a bussare alla porta dei protagonisti.

A complicare ulteriormente il quadro sarà il ritorno di una persona animata da sentimenti tutt'altro che pacifici, pronta a creare nuove difficoltà.

Alya scopre la malattia di Fikriye e la accoglie alla villa

Le vicende prenderanno una piega inaspettata quando Fikriye avrà un malore al termine di un confronto particolarmente delicato con Alya. La donna perderà i sensi e verrà trasportata d'urgenza in ospedale, facendo preoccupare chi le sta intorno. Quando Alya verrà a conoscenza dell'accaduto, si informerà subito sulle sue condizioni e apprenderà una verità molto dolorosa. Scoprirà infatti che Fikriye sta combattendo contro un tumore, una notizia che cambierà inevitabilmente il suo atteggiamento nei confronti della donna e la porterà a guardare la situazione con occhi diversi.

Nel frattempo, arriverà finalmente un momento di sollievo per la famiglia. Dopo una ricerca lunga e difficile, Alya e Cihan riusciranno a ritrovare Deniz, riportandolo a casa sano e salvo al termine di un salvataggio che terrà tutti con il fiato sospeso. Il ritorno del bambino permetterà ai suoi cari di lasciarsi alle spalle giorni di grande paura.Proprio in seguito a questi eventi, Alya e Cihan prenderanno una decisione importante nei confronti di Fikriye. Consapevoli delle cure che dovrà affrontare, le proporranno di trasferirsi temporaneamente alla Villa, così da poter ricevere assistenza e sostegno durante il percorso terapeutico.

Sadakat vuole vendicarsi, mentre Mine torna con vecchi rancori

Le tensioni non mancheranno neppure sul fronte familiare. Sadakat continuerà a essere dominata dalla rabbia e si rivolgerà ad Hasan per sapere dove si trovi Ugur. Le sue intenzioni appariranno molto chiare e particolarmente preoccupanti, dal momento che la donna sembrerà determinata a regolare i conti una volta per tutte. A rendere ancora più delicata la situazione sarà la presenza di Fikriye, che ascolterà casualmente la conversazione. Resasi conto della gravità della situazione, avviserà immediatamente Alya, la quale interverrà per evitare che gli eventi possano degenerare e avere conseguenze irreparabili. Nel corso della settimana, spazio anche a un momento importante per il piccolo Deniz.

Arriverà infatti il giorno della circoncisione, una ricorrenza molto sentita che verrà celebrata secondo la tradizione della famiglia Albora. L'evento riunirà parenti e conoscenti in un clima inizialmente festoso e ricco di emozioni. Tuttavia, proprio mentre tutti saranno concentrati sui festeggiamenti, farà il suo ingresso Mine, che tornerà nella vita dei protagonisti portando con sé rancori mai superati. La sua ricomparsa rischierà di riaprire vecchie ferite e di compromettere la serenità appena ritrovata. Infine, anche Kaya sarà protagonista di sviluppi inattesi quando si imbatterà in Zerrin, che si troverà in compagnia di Demir in un locale. Un incontro destinato ad alimentare nuovi interrogativi e a generare ulteriori tensioni nei rapporti tra i personaggi.