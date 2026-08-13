Il Ferragosto si conferma un momento dalle molteplici sfaccettature per i personaggi noti dello spettacolo italiano. Per molti vip, la festività del 15 agosto bilancia impegni professionali, riposo e momenti familiari. Dalla Sardegna a Ibiza, passando per Rimini, le scelte per celebrare questa giornata sono variegate e riflettono diverse priorità.

Musica e palcoscenico: il Ferragosto di Al Bano e delle star del Red Valley Festival

Tra le scelte che uniscono lavoro e passione, spicca quella di Al Bano. Il celebre cantante trascorrerà il Ferragosto in Sardegna, impegnato in un concerto al Forte Village.

Per Al Bano, esibirsi sul palco è fonte di relax e una missione, come ha dichiarato riferendosi a una tournée iniziata nel 1966. La Sardegna sarà anche palcoscenico per altri artisti: Achille Lauro, Annalisa, Sfera Ebbasta, Anna, Ernia, Bresh e Clara animeranno il Red Valley Festival a Olbia. L'evento, dal 13 al 15 agosto, trasformerà l'isola in un epicentro di musica e performance live, offrendo un Ferragosto all'insegna del ritmo.

Tradizioni familiari, spiritualitàe relax: le scelte di Ventura, Marini e Parietti

Non solo musica, ma anche tradizioni e ricerca di serenità caratterizzano il Ferragosto di altri volti noti. Simona Ventura, con il marito Giovanni Terzi, prosegue una consuetudine da otto anni al Grand Hotel di Rimini.

Questi giorni sono un mix di vacanza, serenità familiare e conclusione della settima edizione del salotto televisivo ‘La Terrazza della Dolce Vita’. Le giornate includono ballo e una gara di nuoto, rafforzando il legame.

In Sardegna, Valeria Marini ha optato per un Ferragosto di tranquillità. Nonostante inviti e proposte di lavoro, ha preferito dedicarsi al benessere personale, circondata dagli amici e, con la speranza, anche dalla madre. Un elemento centrale sarà la partecipazione alla messa, sottolineando la sua profonda religiosità e il desiderio di serenità spirituale. Alba Parietti ha scelto Ibiza per il suo Ferragosto: si godrà la giornata tra mare, sole, barca e la compagnia degli amici, in un contesto di puro relax.

Scelte alternative e nuovi progetti: il Ferragosto "dark" di Giacomo Urtis

Non mancano le scelte fuori dagli schemi. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis ha optato per un Ferragosto alternativo a Porto Cervo. Trascorrerà la giornata in casa, lontano dal sole e dai social, dedicandosi a nuovi progetti lavorativi, in particolare al lancio di una nuova linea di skincare. Ha scelto un 'digiuno' dal cellulare per dodici ore, evitando di fingere divertimento in spiaggia. Con ironia, Urtis ha concluso che il 16 agosto controllerà i suoi amici vip che «fanno finta di amarsi su Instagram e poi in realtà si odiano in barca». Un approccio che evidenzia come i vip italiani vivano il Ferragosto tra impegni, ricerca di serenità e scelte originali.