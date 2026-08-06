Le anticipazioni delle nuove puntate della soap turca, Forbidden Fruit, che andranno in onda dal 10 al 14 agosto rivelanno che Feride si convincerà che Hassan Ali e Yildiz hanno una relazione. Nel frattempo, Mert e Sahika creeranno lo scompiglio in azienda tanto da richiedere l'intervento del presidente per tacitare le loro liti. Infine, Cagatay si avvicinerà sempre di più ad Yildiz fino a quando una sua affermazione rovinerà ogni cosa.

Feride in difficoltà per un malinteso

Convinta che Hasan Ali voglia portarle via il figlio, Feride si lascerà trascinare dalle sue paure e deciderà di recarsi in ufficio per parlargli.

Giunta lì però lo sorprenderà sul divano con Yildiz e si convincerà che i due siano amanti. In realtà, è tutto un malinteso perché la donna si trova lì soltanto per assicurare il posto di lavoro al figlio dopo la fusione.

Più tardi, Yildiz e Asuman cercheranno di organizzare un incontro fra Hasan Ali e Cagatay per farli riappacificare, ma tutto si risolverà in un nulla di fatto. Nonostante ciò, il giovane inviterà Yildiz a cena come forma di ringraziamento, senza sapere che lei lo sta fotografando con Halit Can.

Sahika e Mert ai ferri corti

Asuman porterà dei cioccolatini ad Hasan Ali nel tentativo di avvicinarsi ancora di più a lui. Nel frattempo, Sahika e Mert entreranno in conflitto in ufficio ed inizieranno ad accusarsi a vicenda.

Hasan Ali lo verrà a sapere e li convocherà nel suo ufficio, intuendo che i dissidi fra i due devono essere di natura più personale. A quel punto, il presidente l'invitera a trovare un accordo, meditando di nascosto di usarli contro Ender. Finita la riunione, i due riprenderanno a litigare, insultandosi a vicenda.

Catagay vicino ad Halit Can

Asuman si renderà conto della forte crisi fra Mert e Zehra e proporrà all'amica di aprire un avocado bar insieme. Nel tentativo di conquistare Ender, Hasan Ali le regalerà un orologio molto costoso, ma lei si renderà conto che è falso e glielo dirà. Umiliato, il presidente accuserà il suo assistente di aver comprato un falso. Yildiz e Catagay si avviceranno sempre di più tanto che lui legherà anche con il piccolo Halit Can. Le cose cambieranno quando lui gli confesserà di non credere nelle relazioni serie. A quel punto, Yildiz capirà che loro due vogliono cose diverse.