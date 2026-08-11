Negli episodi di Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 dal 17 al 21 agosto 2026, Sahika Ekinci attuerà uno dei suoi piani diabolici questa volta per incastrare Mert Kara. Nello specifico, la darklady metterà nei guai l’uomo, inscenando un tentativo di molestia, dopo essere entrata nel suo ufficio e essersi spogliata da sola.

Sahika mette in cattiva luce Mert, Feride furiosa

Sahika si servirà della complicità del suo assistente Haluk, per mettere in cattiva luce Mert. L’obiettivo principale della darklady, sarà quello di screditare il marito di Zehra gli occhi di Hasan Alì, il nuovo direttore della Holding.

Ben presto, Sahika accuserà Mert di averla molestata, e Hasan Alì non perderà tempo per cacciarlo dall’azienda, seppur in maniera momentanea.

Sempre a proposito di Hasan Alì, suo figlio Cagatay accetterà di cenare con lui per fare pace. Feride non la prenderà affatto bene, visto che andrà su tutte le furie, appena saprà tramite una sua amica, che suo figlio trascorrerà una serata insieme al padre.

Zehra e Asuman aprono un bar, Ender prende le difese di Mert

Successivamente, Zehra e Asuman inviteranno amici e parenti alla festa di inaugurazione del loro avocado bar. Zehra scoprirà le accuse contro il marito Mert, durante l’evento a cui prenderà parte anche il presidente Hasan Alì.

A intervenire in difesa di Mert ci penserà Ender, così grazie a lei, la sua nemica Sahika verrà estromessa dal consiglio di amministrazione.

Riepilogo sull’alleanza di Mert e Sahika contro Ender

Inizialmente, Mert è stato coinvolto in delle attività di truffa con il suo socio Kerim, dopodiché è riuscito ad assumere un ruolo chiave all'interno della holding. L’uomo ha sposato Zehra, appena ha conquistato la fiducia di Halit. Dopo la morte del suocero, Mert ha proposto la fusione tra la Argun Holding e la Kuyu Holding, una nota azienda appartenente al ricco Hasan Alì. Per raggiungere il suo intento, Mert ha convinto Sahika a spalleggiarlo, dato che si sono alleati contro Ender per salvare la Argun Holding, finita in gravi difficoltà economiche. A quel punto, Mert e Sahika hanno costretto Ender ad accettare l’accordo con Hasan Alì.