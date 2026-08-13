Nel finale della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, si assisterà all’uscita di scena di Hasan Alì, il padre di Cagatay, che sarà vittima di un’esplosione nella sua casa. Ender invece sorprenderà Kaya, facendogli una proposta di matrimonio.

Ender e Yildiz di nuovo alleate, Hasan Alì, tenta di riconquistare l’ex moglie

A seguito delle nozze tra Sahika e Hasan Alì, ci sarà una nuova alleanza tra Ender e Yildiz. Per cominciare, quest’ultima si impossesserà del telefono del suocero Hasan Alì, per far installare con l'aiuto di Caner, un programma di hacking da un esperto informatico.

Tuttavia, Hasan Alì si sbarazzerà del suo dispositivo, appena lo vedrà in mano a Caner, facendo fallire il piano delle due donne. A quel punto, l’imprenditore tenterà di riconquistare l’ex moglie Feride, ma la farà infuriare, appena verrà sottoposto a un interrogatorio a causa del ritrovamento dell’oro di contrabbando in una barca ormeggiata.

Kaya e Ender tornano insieme

Nel contempo, ci sarà il ritorno di fiamma tra Kaya e Ender, la quale cercherà di capire se si tratti soltanto di un flirt passeggero. Kaya dimostrerà di fare sul serio, appena confesserà a Yildiz di voler chiedere la mano di Ender. Dopo aver aiutato l’avvocato a scegliere un anello di fidanzamento, Yildiz mentirà a Ender, facendole credere che Kaya non ha alcuna intenzione di sposarsi.

Appena farà ritorno a casa, quest’ultimo verrà sorpreso da Ender, che gli chiederà di diventare suo marito durante una cena romantica.

Successivamente, un uomo si offrirà di consegnare a Ender i documenti autentici dell’azienda, ma in cambio dovrà impossessarsi dei diamanti che Hasan Alì custodisce nella sua cassaforte. A quel punto, Ender e Yildiz si introdurranno a casa dell’imprenditore con la complicità di Zehra. Appena si recherà nella sua camera da letto, Hasan Alì sorprenderà due donne intente a forzare la sua cassaforte, e scoprirà di essere caduto in una trappola di Yildiz e Ender, quando le vedrà alle sue spalle. Il confronto tra Hasan Alì, Ender e Yildiz verrà interrotto da un disastro, visto che scoppierà una bomba nella villa dell’imprenditore, il quale morirà sul colpo.

Riepilogo sulla fine del matrimonio tra Kaya e Ender

Nelle puntate precedenti, è finito il matrimonio di Ender e Kaya a causa di un tranello di Sahika. I due hanno divorziato in tribunale, senza avere un chiarimento. Nello specifico, Kaya ha creduto di essere stato tradito dalla moglie Ender, a causa di sua sorella Sahika.