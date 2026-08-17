Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 24 al 28 agosto svelano che Cenk proporrà a Yildiz Yilmaz un'interessante collaborazione lavorativa. Cagatay geloso dell'amico, però, la spingerà a rifiutare.

Yildiz e Cagatay si dichiarano reciprocamente

Le anticipazioni di Forbiden Fruit relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto su Canale 5 prendono il via dalle reciproche dichiarazioni d'amore che Yildiz e Cagatay si rivolgeranno. I due, finalmente, potranno iniziare una relazione sentimentale nonostante Feride non veda affatto di buon occhio la situazione e gli amici Cenk e Burcu non siano favorevoli a questa nuova unione.

Yildiz, tra l'altro, inconsapevole di tutto, continuerà a sentirsi a disagio con Burcu e dovrà combattere le ostilità della futura suocera, mentre la sua frequentazione con Cagatay procederà nel migliore dei modi.

Feride vuole allontanare Yildiz dal figlio

Convinta che le intenzioni di Yildiz non siano buone e che la donna voglia manipolare suo figlio, Feride metterà a punto un piano con la Yilmaz per allontanarla da Cagatay. In questa situazione, Sahika cercherà di trarre profitto e sapendo dei problemi di Yildiz con Feride, offrirà il suo aiuto in cambio di favore.

Cenk, che si è innamorato a prima vista di Yildiz, per poterle stare vicino, le proporrà un'interessante collaborazione lavorativa.

Cagatay, però, geloso della presenza dell'amico, spingerà la fidanzata a rifiutare il lavoro.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Sahika ha provato a screditare Mert per estrometterlo dal consiglio d'amministrazione della Holding. Zehra il cuo matrimonio con Mert era già in crisi, è venuta a sapere delle accuse verso il marito durante l'inaugurazioen del suo avocado bar, gestito insieme ad Asuman. Ender, però, ha scoperto che si trattava proprio di una macchinazione della sua nemica ed è riuscita a smascherarla facendola sospendere dall'azienda. Intanto, Feride, informata da un'amica, ha scoperto che Cagatay ha cenato con il padre Hasan Alì, ma non ha visto di buon occhio tale avvicinamento.