Le trame delle puntate di Forbidden fruit in onda dal 17 al 21 agosto su Canale 5 rivelano che Mert verrà allontanato dall'azienda a causa di un piano organizzato da Sahika. Cagatay, invece, inizierà ad essere geloso di Yildiz.

Mert fuori dall'azienda per colpa di Sahika

Sahika ordinerà al suo assistente di diffondere un falso pettegolezzo in azienda. La donna vorrà mettere Mert in cattiva luce agli occhi di Hasan Ali. La darklady accuserà il marito di Zehra di molestie, mettendo nei guai davanti all'imprenditore. Mert verrà così allontanato dall'azienda.

L'uomo si dichiarerà innocente, tanto da chiedere aiuto ad Ender, che accetterà solo in cambio di future azioni a suo favore. Allo stesso tempo, Sahika avrà intenzione di sbarazzarsi di Haluk e per farlo chiederà al suo assistente di trovargli un sostituto. Caner scoprirà il piano contro l'uomo e fornirà ad Ender una prova utile per smascherare l'ex cognata.

Yildiz, invece, cercherà di distrarsi andando in palestra dove farà amicizia con Burcu, ignara che Asuman e Zehra stia organizzando l'apertura del loro locale.

Cagatay, intanto, accetterà di andare a cena col padre con la speranza di ricucire il loro rapporto. L'incontro verrà scoperto da una donna che informerà Feride. Quest'ultima reagirà nei peggiori dei modi a questa eventualità.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz scopre che Cagatay è geloso di lei

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz rimarrà sconvolta quando scoprirà che Cenk è un vecchio amico di Cagatay. La donna apparirà inoltre confusa dai segnali del figlio di Hasan Ali che dimostrerà di essere geloso di lei ma continuerà a non dichiararsi apertamente.

Zehra e Asuman, nel frattempo, inaugureranno il loro Avocado Bar, invitando parenti e amici tra cui Hasan Ali. Qui la figlia del defunto Halit scoprirà le accuse mosse da Sahika contro Mert. Nella situazione interverrà Ender, la quale riuscirà a smascherare il complotto della sua ex cognata ai danni di Mert. La donna racconterà tutto ad Hasan Ali, che prenderà una decisione forte nei confronti di Sahika. Quest'ultima verrà estromessa dal consiglio d'amministrazione dell'azienda.