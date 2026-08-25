Il cantautore e autore televisivo Franco Simone ha affidato a TikTok un lungo sfogo, definendosi “l’artista più calunniato dopo Mia Martini”. Nel video, Simone ha rivelato di essere ancora inserito nella cosiddetta “black list” della Rai, una situazione che, a suo dire, sarebbe conseguenza di dichiarazioni passate di Iva Zanicchi. Il racconto di Simone ripercorre un rapporto di amicizia che, da stretto e collaborativo, si sarebbe trasformato in una campagna denigratoria, culminata durante la partecipazione al reality show “Music Farm” e protraendosi fino a oggi, con recenti annullamenti di sue partecipazioni a programmi Rai.

Le Accuse e il Contesto di "Music Farm"

Simone ha spiegato che la sua decisione di parlare pubblicamente è scaturita da episodi recenti, come l'annullamento di due programmi Rai la settimana scorsa. Ha affermato che un veto sul suo nome confermerebbe la sua permanenza tra gli “indesiderati” della televisione pubblica, una condizione che lo perseguita attraverso “le cose più assurde con cattiveria o malafede”. Simone ha identificato Iva Zanicchi come “una delle principali responsabili”, in particolare per gli eventi di “Music Farm” (2004-2006). Il rapporto tra Simone e Zanicchi, inizialmente di profonda amicizia (Simone si era messo a completa disposizione della collega), avrebbe subito una svolta a “Music Farm”.

Qui, secondo Simone, si sarebbe verificato un “voltafaccia clamoroso”, documentato dalle registrazioni televisive. Simone ha accusato Zanicchi di aver organizzato una riunione con gli altri concorrenti, invitandoli a schierarsi contro di lui per impedirgli di vincere, affermando di volerlo rovinare e togliergli le canzoni migliori.

Le Gravi Conseguenze sulla Carriera e l'Immagine

Le accuse di Zanicchi non si sarebbero limitate a questo. Simone ha riferito che la cantante avrebbe sostenuto pubblicamente di essere stata “ricattata” da lui e che lui si considerava “il re del rock”. Queste accuse avrebbero avuto un impatto devastante sulla sua carriera televisiva, portando a una progressiva esclusione e alla sua inclusione nella lista degli indesiderati della Rai.

Il cantautore ha lamentato di essere ancora oggi costretto a pagare le conseguenze di tali denigrazioni, che lo dipingono con un “carattere pessimo” e stereotipi regionali. Ha evidenziato il contrasto con la sua carriera all'estero, in particolare in America Latina, dove non ha avuto problemi simili.

L'Appello Amaro per la Verità

Con profonda amarezza, Franco Simone ha concluso il suo sfogo con un appello diretto a Iva Zanicchi: “Spero che tu un giorno tu possa metterti una mano sulla coscienza, possa chiedermi perdono e possa raccontare a tutti il male che mi hai fatto”. Un gesto che, per Simone, rappresenterebbe un passo verso la verità e la riconciliazione dopo anni di presunti torti e una carriera frenata in Italia.

Franco Simone: Profilo Artistico

Negli anni Settanta, Franco Simone ha conquistato il successo come cantautore con brani iconici quali “Tu… e così sia” e “Respiro”. La sua carriera si è sviluppata con grande apprezzamento non solo in Italia, ma anche in America Latina. Oltre alla musica, Simone ha lavorato come autore televisivo, mantenendo una presenza significativa nello spettacolo, nonostante le controversie che, a suo dire, ne hanno ostacolato il percorso in patria.