Georgina Rodriguez ha rotto il silenzio in risposta alle critiche sul corpo emerse sui social dopo la diffusione di sue foto in bikini durante una vacanza in barca. La showgirl ha lanciato un forte messaggio di body positivity, sottolineando come ogni anno il suo fisico diventi oggetto di discussione. Ha ribadito di amare le proprie forme e di non voler che il giudizio altrui intacchi la sua autostima.

Il manifesto di accettazione del corpo

Nel suo intervento, Georgina Rodriguez ha espresso un messaggio di accettazione e rispetto verso il proprio corpo.

Il suo fisico, ha dichiarato, cambierà come quello di tutte le donne, e spera ciò continui a lungo, poiché significa vivere. L’allenamento, ha specificato, non è una lotta contro il peso, ma cura per la salute mentale, la disciplina e il benessere. Ha invitato a riflettere sugli standard di bellezza imposti, chiedendosi: «Dove si trova lo standard? Chi decide quale sia il corpo ‘giusto’? Davvero continuiamo a pensare che la felicità abbia una taglia?». Ha concluso: «Amo le mie curve. Amo la libertà di vivere nel corpo che scelgo. Nel corpo che mi sostiene, che mi ha permesso di abbracciare, creare vita, cadere e rialzarmi. Un corpo che merita rispetto, amore e gratitudine in ogni sua versione».

Il sostegno di Cristiano Ronaldo e il vero valore della persona

Madre di sei figli, Georgina ha evidenziato l’importanza di trasmettere, insieme a Cristiano Ronaldo, valori che vadano oltre l’aspetto fisico. Ha affermato che il valore di una persona non può dipendere dall’opinione di sconosciuti o da criteri estetici imposti. Il futuro marito, in una conversazione privata, le ha espresso parole di sostegno: «Tu non vivi della tua immagine. Tu vivi di ciò che sei. Una donna perfetta. Bella, con un fisico stupendo, madre, una brava persona, di successo e che vive la vita con amore». Ha concluso il suo messaggio sottolineando l'importanza di vivere nel corpo che si sceglie, riconoscendo il valore di ogni trasformazione e la necessità di rispetto e gratitudine.

Georgina Rodriguez: un'icona di self-acceptance

Georgina Rodriguez, modella e influencer argentina, è nota per la sua relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo. Si è distinta nel mondo dello spettacolo promuovendo messaggi di body positivity e di accettazione di sé. La sua voce è diventata un punto di riferimento per molte donne che si identificano nel suo percorso.