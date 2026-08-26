Il GF Vip è ormai alle porte e, a quasi quattro mesi dall'ultima edizione, si appresta a tornare a settembre su Canale 5. Non c'è ancora la data ufficiale, visto che inizialmente si era vociferato il 14 settembre, e poi il 17 e il 21, ma tornerà sicuramente intorno alla metà del prossimo mese.

Alla conduzione la confermatissima Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Per quanto riguarda i probabili concorrenti del Grande Fratello Vip, da settimane si danno quasi per certi gli ingressi di Alex Belli, Giulia Provvedi e Valeria Marini, a cui si sono aggiunti nelle scorse ore Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian.

Tutti questi, qualora confermati, sarebbero dei ritorni, dato che questi personaggi hanno già partecipato in passato al padre di tutti i reality. Secondo diverse indiscrezioni, la casa del GF Vip potrebbe riaccogliere anche un'altra veterana dei reality: stiamo parlando di Marina La Rosa, l'ex "gatta morta" della prima edizione del format di Canale 5.

La donna, che negli ultimi anni ha partecipato a La Talpa e l'anno scorso ha avuto modo di interagire con qualche gieffino della casa, potrebbe fare il suo approdo dove tutto è cominciato.

GF Vip: voci su concorrenti scoppiettanti

Ma i grandi nomi che potrebbero far parte del cast della nona edizione del Grande Fratello Vip non sono finiti qui. Oltre a Marina La Rosa, Alex Belli, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian e Valeria Marini, spuntano i nomi di Andreas Muller e addirittura di Rocco Siffredi.

Questo possibile cast misto tra vecchie glorie del reality e personaggi alla prima esperienza, come fu anche fatto a L'Isola dei Famosi nel 2022 con Ilary Blasi alla conduzione, a quel tempo affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, potrebbe essere una carta vincente anche in questa occasione per appassionare il pubblico.

Nella scorsa edizione del GF Vip, ad esempio, accanto alle veterane come Antonella Elia e Adriana Volpe, c'è stata la scoppiettante new entry Alessandra Mussolini, che ha fatto sempre parlare di sé arrivando anche alla vittoria. Vedremo se queste voci sui probabili concorrenti del Grande Fratello Vip verranno confermate o smentite nelle prossime ore.