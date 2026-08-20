Il Grande Fratello Vip 9 è ormai alle porte, visto che la nuova edizione prenderà avvio a settembre, a distanza di pochi mesi dall'ultima appena conclusa.

Fino a questo momento le uniche conferme e certezze sono rappresentate dalla conduttrice Ilary Blasi e dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sono stati fatti i nomi di Alex Belli, Valeria Marini e Giulia Provvedi, ex gieffini che dovrebbero tornare nella casa più spiata d'Italia.

Nelle ultime ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato nelle proprie storie su Instagram una lista ufficiosa di partecipanti del GF Vip 9.

Da De Grenet a Maradona Jr, la lista non ufficiale

Infatti, tra questi, oltre ai già citati Alex Belli, Valeria Marini e Giulia Provvedi, ci sono anche Samantha De Grenet con il figlio Brando Barbato, Evelina Sgarbi, Brando Giorgio, Marco Cartasegna, Flavio Ubirti, Estefania Bernal, Alessandra Di Sanzio, Alessandra Pierelli, Guendalina Tavassi, Killian Nielsen, Federico Fusca, Franco Oppini, Ferdinando Giordano, Andrea Turino e Diego Armando Maradona Jr.

Questi personaggi, in attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati o dagli account social ufficiali del Grande Fratello Vip, hanno mandato in visibilio il pubblico, dato che molti sono interessanti e intriganti.

Finora alcuni vip hanno negato la loro possibile partecipazione al GF Vip, come Rocco Casalino, o altri sembrano molto improbabili come Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre questi della presente lista al momento non si sono espressi in merito.

Tra veterani e nuove esperienze

Ma, come ci ha tenuto a precisare Deianira Marzano, alcuni nomi non sono ancora ufficiali e potrebbero cambiare, mentre altri sarebbero delle riserve, e dunque non è certo che entrino nella casa più spiata d'Italia.

Alcuni di loro hanno già partecipato al padre di tutti i reality, e dunque conoscono il meccanismo del gioco, mentre per altri è un'esperienza nuova. Però, sicuramente, alcuni di loro potremmo ritrovarli nel Grande Fratello Vip a partire dal prossimo settembre in prima serata su Canale 5.