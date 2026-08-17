Alex Belli potrebbe tornare nella nona edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre con la conduzione di Ilary Blasi, che vede come opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

L'attore è stato un grande protagonista della sesta edizione del reality presentata ai tempi da Alfonso Signorini, facendo parlare tutta Italia con il triangolo amoroso con sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Si parlava di questo triangolo anche nei principali salottini di Mediaset, oltre che sui social e articoli sul web.

E, oltre a Giulia Provvedi, Valeria Marini e Guendalina Tavassi, potrebbe esserci anche il grande ritorno di Alex Belli nella prossima edizione del GF Vip.

Negli anni passati si era vociferato un suo possibile ingresso nella casa più spiata d'Italia, ma lui ha sempre smentito affermando di non sentirsi ispirato dai cast e che non avrebbe rifato la stessa esperienza. Ma questa volta potrebbe essere diverso.

Alex Belli possibile concorrente del Grande Fratello Vip 9

Alex Belli potrebbe essere un nuovo concorrente della nona edizione del Grande Fratello Vip.

Infatti, a tal proposito Giuseppe Candela, nella sua rubrica sul settimanale Chi, ha rivelato che, oltre a Giulia Provvedi e Valeria Marini, dovrebbe partecipare alla prossima edizione del GF Vip anche Alex Belli. Il pubblico, nel leggere questa indiscrezione, è andato in visibilio, visto che sarebbe curioso di rivedere l'attore nella casa più spiata dagli italiani, per vedere magari come si interfaccia con gli altri inquilini.

Difficile pensare a un altro triangolo amoroso, dato che lo scorso marzo è diventato genitore insieme della sua Delia Duran del piccolo Gabriel. Però potrebbe senz'altro regalare altri momenti iconici e divertenti. Dunque, potrebbe essere quest'anno, quello del suo ritorno al GF Vip, anche se alcuni hanno messo in dubbio queste voci pensando che l'uomo voglia stare vicino al figlio e alla moglie.