Il Grande Fratello Vip 9 si appresta a tornare e ad aprire le porte della casa più spiata dagli italiani a settembre.

Infatti, dopo l'ottimo ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del padre di tutti i reality dopo otto anni, con l'edizione andata in onda dallo scorso marzo a maggio, la presentatrice è stata riconfermata, insieme a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, nelle vesti di opinioniste.

Seppur prima di settembre, periodo in cui dovrebbe tornare il GF Vip, non dovrebbero essere ufficializzati i concorrenti che faranno parte del cast, stanno iniziando ad uscire le prime indiscrezioni in merito.

Dopo le voci su Giulia Provvedi, ma anche quelle su Giovanni Grazioso, Gabriele Govoni, Ilona Staller, Armando Incarnato, Priscilla, Antonio Sabato Jr. e gli attori di Terra Amara Enes Atak e Sahin Vural, sono usciti altri nomi importanti.

E a farli è stato il settimanale Nuovo, che stando alle soffiate che gli sono arrivate ha svelato alcuni possibili partecipanti del reality condotto da Ilary Blasi.

I probabili concorrenti del GF Vip 9

Secondo la rivista Nuovo, potrebbero entrare nelle prossime settimane nella casa del Grande Fratello Vip alcuni personaggi di spicco come Justine Mattera, Sylvie Lubamba, Aldo Baglio del famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo, nome che pare poco probabile, e Gabriel Garko che, come accaduto con Rocco Casalino, ha smentito le voci su una sua eventuale partecipazione, parlando di fake news.

Potrebbero esserci i grandi ritorni di Valeria Marini e Guendalina Tavassi, il figlio di Brigitte Nielsen Killian, Francesco Nozzolino e Lorenzo Ricciardi.

Inoltre, si parla anche di una possibile coppia di padre e figlio, ovvero quella di Marco Ferri, modello, influencer e volto televisivo, e suo padre Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, come rivelato dall'esperta di gossip Deianira Marzano.

Infine, altri nomi che circolano insistentemente sono quelli di Walter Zenga, Paola Barale, Michela Quattrociocche, Brando Ephrikian, Sonia Lorenzini, Taylor Mega, Gianmarco Zagato e Micol Olivieri. Vedremo se ci saranno conferme ufficiali o altre smentite nelle prossime ore da parte dei diretti interessati.

Quel che è certo è che Ilary Blasi, insieme allo staff del Grande Fratello Vip, sono al lavoro per comporre un cast all'altezza dell'ultima edizione che possa far appassionare il pubblico di Canale 5 e dei social, così da attirare l'attenzione e l'interesse mediatico.