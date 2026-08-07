La nona edizione del Grande Fratello Vip si avvicina sempre di più. La casa più spiata dagli italiani dovrebbe riaprire le porte e riaccendere le telecamere tra qualche settimana, ovvero a settembre. Dopo l'ultima edizione andata in onda da marzo a maggio che ha visto trionfare Alessandra Mussolini e che ha molto interessato il pubblico, Ilary Blasi è stata confermata alla conduzione, dopo essere tornata a otto anni dall'ultima volta. E avrà di nuovo al suo fianco un duo di opinioniste esplosive con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare in maniera tagliente e senza pietà ciò che accade nella casa.

Padre e figlio al Grande Fratello Vip 9: lo scoop

Stando alle ultime voci circolanti sui social, potremmo avere una coppia formata da padre e figlio al GF Vip 9. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, e suo figlio Marco Ferri, modello, influencer e volto televisivo, potrebbero entrare nella casa più spiata dagli italiani, qualora trovassero un accordo economico con la produzione del reality.

Al momento, però, si tratta solo di voci non confermate, e bisogna andarci cauti dopo le ultime smentite che sono arrivate, visto che le fake news sono dietro l'angolo. Ma, nonostante ciò, il pubblico è andato in visibilio alla notizia, e ora si attendono conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati oppure dal Grande Fratello Vip.

Vedremo se ci saranno interventi sui social per chiarire questa situazione.

Gli altri nomi e le smentite

Nelle ultime settimane si sono fatti tanti nomi riguardo i possibili concorrenti che potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip 9. Se Gabriel Garko e Lorenzo Ricciardi hanno immediatamente smentito la loro partecipazione al padre di tutti i reality senza dare adito alle voci, tre donne sembrano pronte a tornare nella casa che le ha già ospitate. Parliamo di Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Valeria Marini, che con i loro caratteri peperini porterebbero vivacità e discussioni.