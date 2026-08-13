Con chi partirà Helena Prestes? I fan se lo sono domandato per giorni, soprattutto dopo che la modella ha svelato che presto dovrà affrontare un viaggio lungo e che aspettare di fare da tanto tempo. A svelare l'arcano è stato il papà di Javier Martinez, Mariano, che su Facebook ha scritto che a volare oltreoceano (si parla di una vacanza di coppia in Sudamerica) con la 36enne sarà proprio suo figlio.

Il futuro di Helena e Javier

Fino ad ora Helena e Javier hanno trascorso pochi giorni di vacanza insieme, o meglio questo è quello che si evince dai contenuti che hanno postato sui social nell'ultimo mese.

Dopo essersi divertiti e rilassati in compagnia di amici e parenti, però, si dice che gli Helevier si starebbero preparando per un'avventura che sia loro che le persone che li seguono aspettano da parecchio tempo.

Stando alle indiscrezioni che impazzano in rete in questi giorni, dopo Ferragosto la modella e il pallavolista dovrebbero partire per un viaggio molto lungo: la destinazione? Si dice che sarebbe il Sudamerica, terra d'origine di entrambi e posto che non hanno ancora visitato insieme.

Lo spoiler che spegne le chiacchiere

Nei giorni scorsi sui social si è parlato molto del viaggio che Helena farà nella seconda metà di agosto, soprattutto perché lei non ha detto con chi partirà per questa nuova avventura.

A fare chiarezza ci ha pensato il padre di Javier, che poche ore fa su Facebook ha scritto: "Non lo dite a nessuno, ma credo che partirà con un uomo argentino che gioca a pallavolo e che da Macerata si è trasferito a Lecco".

Il signor Mariano, dunque, ha spoilerato che la prossima settimana gli Helevier dovrebbero intraprendere una fuga d'amore che i fan sperano sarà documentata sui social.

La reazione dei fan

La notizia che molto probabilmente Helena e Javier voleranno insieme in Sudamerica ha reso felici tutte le persone che li seguono da quasi due anni tramite i social.

"Quest'uomo (Mariano Martinez) ci sta regalando troppe gioie ultimamente", "Lo sapevo che sarebbero partiti insieme", "Nuova fuga d'amore per la nostra coppia del cuore", "Non vedo l'ora di sapere tutto di questo viaggio, sono troppo curiosa", "Potrebbero andare in Brasile e in Argentina, sarebbe perfetto", si legge su X.