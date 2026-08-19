L'altra sera nel fandom di Helena Prestes e Javier Martinez non si è parlato d'altro che di un fermo immagine che sembrava immortalare i due a spasso nel deserto. Dopo ore di speculazioni, però, è emerso che la coppia immortalata dalla pagina social del resort che sta ospitando anche gli Helevier è un'altra e quindi molti fan hanno confuso i loro beniamini con persone sconosciute.

L'errore che fa discutere

La vacanza di Helena e Javier in Brasile è iniziata qualche giorno fa, ma per ora sembrano scarseggiare i contenuti di coppia sui loro account social (perlomeno su quelli per tutti, non solo quelli riservati agli abbonati).

Questa decisione degli Helevier di viversi senza postare foto e video su Instagram sembra aver un po' destabilizzato alcuni fan, in particolare chi l'altra sera è incappato in una gaffe che ha fatto discutere parecchio.

Per diverse ore, infatti, sul web si è parlato del fermo immagine di una coppia che passeggiava tra le dune come se fossero Prestes e Martinez immortalati da chi gestisce i profili del resort dove stanno soggiornando.

Zoomando lo scatto, però, si vede chiaramente che le due persone immortalate non sono gli ex concorrenti del Grande Fratello ma altri due ospiti della struttura.

Una nuova foto di Helena e Javier

I fan che avevano confuso Helena e Javier con altre persone, però, nelle ultime ore hanno avuto quello che aspettavano da giorni, ovvero un fermo immagine della coppia in vacanza in Brasile.

L'account Instagram del resort che sta ospitando gli Helevier, infatti, di recente ha postato uno scatto in cui si vedono i due dall'alto mentre fanno il bagno in piscina.

"Questi sono loro senza ombra di dubbio", "Si vede benissimo, stavolta non possiamo sbagliare", "La loro bellezza è inconfondibile", "Sono loro, è aggiudicato", si legge su X il 19 agosto.

Contenuti solo per gli abbonati

La scelta di Helena e Javier sembra chiara: gli unici contenuti di coppia che posteranno da qui alla fine della vacanza verranno condiviso esclusivamente con chi è abbonato al canale della modella su Instagram.

Nelle storie per tutti che Prestes e Martinez stanno pubblicando dal Brasile, infatti, non c'è traccia dell'altro e questa situazione potrebbe protrarsi fino alla fine del soggiorno.