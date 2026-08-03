Continuano le vacanze di Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno scelto la Sardegna per rilassarsi e trascorrere un po' di tempo con familiari e amici. Nei giorni scorsi una fan ha segnalato di aver avvistato la coppia sulla spiaggia del Poetto, ma ha preferito non fotografarli per rispettare la loro privacy e la decisione che hanno preso di non postare più contenuti insieme.

Il racconto dell'incontro in Sardegna

Come procedono le vacanze di Helena e Javier? I fan se lo stanno domandando da quasi una settimana, ovvero da quando la modella ha raggiunto il fidanzato sull'isola dove vive tutta la famiglia Martinez.

In queste ore sul web si è diffusa una segnalazione sulla coppia e sul posto che avrebbero scelto per riposarsi dopo un anno di lavoro, viaggi e traslochi.

"Notizia flash. Il 31 luglio 2026 erano insieme sulla spiaggia del Poetto. Loro sono proprio una visione. La vita vera. Grazie Sardegna", si legge nel messaggio di una ragazza che sostiene di aver incontrato gli Helevier al mare.

La reazione del fandom

Da circa una settimana si sa che Helena e Javier sono insieme in Sardegna, ma ogni segnalazione sulla coppia sembra regalare nuovi spunti di discussione a chi fa parte del loro fandom.

"Non ci servono le foto, sappiamo che stanno benissimo", "Sono già bellissimi in video, non oso immaginare dal vivo", "Stupendi", "Sono meravigliosi", "Un incontro speciale", "Sono troppo felice", "Una visione bellissima", "Stanno vivendo in tranquillità e non c'è cosa più bella", "Vederli dal vivo è pazzesco", "Wow", si legge su X in questi giorni.

La richiesta di Helena in live

Di recente sul web si è parlato di Helena anche per un appello che ha fatto ai suoi sostenitori nel corso di una live su TikTok.

"Vi ringrazio per tutto quello che fate per me, ma vi chiedo di supportarmi anche per la persona che sono e non solo per la coppia", ha detto la 36enne.

Da un anno e mezzo a questa parte, infatti, Prestes ha raggiunto molti traguardi e si è tolta parecchie soddisfazioni a prescindere dalla sua storia d'amore con Javier, che a distanza di tempo continua ad essere uno degli argomenti più gettonati sia tra i suoi sostenitori che tra gli haters.