Dove sono diretti Helena Prestes e Javier Martinez? I fan se lo stanno chiedendo da giorni, ovvero da quando il papà del pallavolista ha spoilerato che sarebbe stato il figlio ad accompagnare la modella nel lungo viaggio al quale lei aveva accennato sui social. Oggi, 16 agosto, gli Helevier hanno postato foto e video prima della partenza, ma non hanno ancora svelato il luogo che hanno scelto per questa nuova vacanza di coppia.

Nuova avventura per Helena e Javier

Da giorni sul web si parlava della fuga d'amore che Helena e Javier avrebbero fatto dopo Ferragosto, in particolare del luogo che avrebbero scelto i due per trascorrere questi ultimi scapoli d'estate.

In queste ore sono stati gli stessi Helevier ad aggiornare i fan con foto e video dei momenti che hanno preceduto la partenza ma, almeno per il momento, non hanno ancora rivelato la loro destinazione finale.

Prestes e Martinez, dunque, stanno per intraprendere un'avventura dall'altra parte del mondo e tra i loro sostenitori c'è chi è convinto che avrebbero optato per il Sudamerica, dove sono nati e cresciti entrambi.

Lo spoiler del signor Martinez

"Presto partirò per un viaggio molto lungo", ha detto Helena nel corso di una recente live su TikTok.

Visto che la modella non ha fatto il nome della persona che sarebbe partita con lei, ci ha pensato il suocero a svelare l'arcano scrivendo su Facebook: "Non ditelo a nessuno, ma credo partirà con un ragazzo argentino che gioca a pallavolo e che si è trasferito a Lecco da poco".

Oggi queste parole del signor Martinez si sono rivelate un vero spoiler, infatti gli Helevier sono in volo verso una località ancora top secret.

Le parole d'affetto dei fan

La notizia della nuova vacanza d'amore di Helena e Javier ha reso felici tutte le persone da oltre un anno e mezzo li sostengono e li difendono dagli attacchi degli haters.

"Che ne sanno gli altri di voi, dei vostri progetti e del vostro futuro? Nulla", "Chi ha chiacchierato tanto in questo periodo ora farebbe meglio a tacere", "Buon viaggio bellissimi", "Che la luna di miele abbia inizio", "Divertitevi e non pensate a nessuno", "Solo cose belle per voi", si legge sui social in queste ultime ore.