Da circa una settimana Helena Prestes si trova in Grecia per una vacanza con gli amici, ma i suoi spostamenti per quest'estate non sono ancora finiti. Come ha anticipato lei stessa sui social, dopo Ferragosto la modella intraprenderà un lungo viaggio verso una destinazione che è ancora top secret, proprio come l'identità delle persone con le quali partirà.

Lo spoiler di Helena anima il web

Le vacanze di Helena proseguono: dopo aver fatto tappa in Sardegna, la 36enne è volata in Grecia ed è lì che si sta divertendo con un gruppo di amici da circa una settimana.

Tramite i suoi profili social, però, Prestes ha dato un'importante anticipazione sul suo futuro, ovvero su quello che farà in questi ultimi scampoli d'estate.

Stando a quello che si legge sul web di recente, tra pochi giorni la modella dovrebbe partire per un viaggio che lei stessa ha definito "molto lungo", ma del quale non ha ancora svelato né la destinazione finale né l'identità di chi le farà compagnia.

Le teorie del fandom

Da diverse ore sui social si sta parlando insistentemente del lungo viaggio che Helena dovrebbe fare subito dopo Ferragosto, in particolare delle persone che partiranno con lei.

"Io sono troppo curiosa", "Per me andrà con le amiche", "Non illudiamoci, non è detto che partirà con Javier", "Potrebbe accompagnarla la sorella Mariana", "Secondo me andrà in Sudamerica con Javier", "Ma questo viaggio sarà una vacanza o lavoro?

Non si è ancora capito", "Su TikTok ha detto che il prossimo viaggio lo farà con altre donne e ha anche parlato di un evento di kite", "Sono confusa", si legge su X di recente.

Le passioni degli Helevier

Nell'attesa di sapere qualcosa in più del lungo viaggio che Helena farà dopo il 15 agosto, in questi giorni sui social si sta parlando della modella per come sta trascorrendo le sue vacanze.

Prestes si sta dedicando anima e corpo al kitesurf, una disciplina sportiva che ama da sempre e nella quale è diventata sempre più brava e professionale.

Javier, invece, ha preferito uno sport più tranquillo ma non meno impegnativo: in uno scatto che ha postato su Instagram, infatti, il 31enne si è mostrato in barca durante una lunga sessione di pesca.