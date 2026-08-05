Nelle ultime settimane si è detto di tutto su Helena Prestes e Javier Martinez, in particolare che sarebbero in crisi o addirittura prossimi alla rottura. La verità, però, è un'altra e a confermarlo è un simpatico commento che il padre del pallavolista ha scritto sui social e che i fan non si sono lasciati sfuggire: il signor Mariano, infatti, ha speso bellissime parole per la modella che da circa un anno e mezzo è parte integrante della sua famiglia.

Il messaggio d'affetto per Helena

Per circa una settimana Helena e Javier hanno soggiornato in Sardegna, in particolare nella casa del padre di lui.

Soltanto oggi, 5 agosto, la modella ha postato su TikTok un video che ha registrato con il fidanzato in spiaggia e questo è il primo contenuto di coppia che viene condiviso sui social dopo tantissimo tempo.

Tra gli Helevier, però, non ci sarebbe mai stata la crisi di cui molti hanno parlato in questo periodo e a confermarlo sarebbe anche un commento che il papà del pallavolista ha scritto poche ore fa.

"La loca (pazza) della famiglia Martinez, io la amo", sono le parole che il signor Mariano ha usato per descrivere la fidanzata del figlio.

Papà Mariano come non capirti #helevier pic.twitter.com/siIUHeoGlN — Lucia lucy atuttobrillocco 🍀 😇 ♥️ (@Luciaviquerela) August 5, 2026

La reazione del fandom

Questa dedica del signor Martinez a Helena non è passata inosservata, anzi molti fan hanno scelto di repostare lo screenshot del suo commento per ribadire che tra gli Helevier va tutto alla grande.

"Come dargli torto", "Siamo tutti un po' innamorati di Helena", "Papà Mariano l'ha sempre considerata come una figlia e questa cosa è bellissima", "Grazie papà orso", "Che carino", "Un tenerone", "Chiunque la conosce se ne innamora", "La figlia femmina che non ha mai avuto", "Siamo tutti sulla stessa barca", "Una famiglia meravigliosa", "Adoro tutto ciò", si legge su X in queste ore.

Il video di coppia su TikTok

Nelle scorse ore Helena ha reso felici i fan con un video che ha registrato durante la vacanza in Sardegna con la famiglia Martinez.

La 36enne, infatti, ha convinto Javier a fare un trend che sta spopolando sui social in questo periodo (ripetere la stessa frase con toni diversi) e in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di "mi piace" e i commenti di chi ha sentito la mancanza di contenuti di coppia.