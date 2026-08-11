Non accennano a placarsi le teorie di chi non crede nella storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, soprattutto in questo periodo in cui i due sono in vacanza in posti differenti. Oggi, 11 agosto, la modella si è imbattuta nel commento di chi sostiene che lei e il pallavolista starebbero fingendo di essere una coppia e ha scelto di rispondere invitando l'utente in questione a tacere.

La secca replica di Helena

La coppia formata da Helena e Javier continua a far parlare e il motivo è da ricercare soprattutto negli attacchi che entrambi ricevono quotidianamente da chi non crede nel loro rapporto.

Nelle ultime ore, ad esempio, un'utente ha scelto di esporsi scrivendo la seguente teoria su Instagram: "Povero Javier, deve metterle like per far credere che stanno ancora insieme".

Questo commento non è passato inosservato, anzi Prestes lo ha letto e ha deciso di rispondere rivolgendosi direttamente alla sua autrice: "Stai zitta tesoro mio".

In maniera dura ma efficace, dunque, la modella ha preso posizione contro chi continua a mettere in dubbio la sua relazione con ipotesi spesso molto fantasiose.

La reazione del fandom

La replica puntuale e piccata di Helena è stata accolta con entusiasmo sia dai suoi sostenitori che da quelli della coppia, tutti stufi di leggere critiche e commenti negativi sulla sua relazione con Javier.

"Asfalto fresco della regina", "Risposta top, come sempre", "La gente deve smetterla di trattare Javier come uno stupido", "Solo applausi per questa donna", "Brava", "Che aura", "Non c'è altro da aggiungere, ha detto tutto lei", "Per me è stata troppo educata", "Questo si chiama zittire con classe", "Avete rotto, lasciateli in pace", si legge su X l'11 agosto.

Un lungo viaggio in programma

Sempre in queste ore Helena ha attirato l'attenzione di fan e curiosi anticipando che dopo Ferragosto partirà per un viaggio molto lungo.

Dopo essersi rilassata in Sardegna e in Grecia, dunque, la modella si sta preparando per una nuova avventura in una località ancora top secret: sui social sono in tanti a pensare che Prestes potrebbe volare in Brasile con le amiche o in Argentina con Javier, ma per ora queste sono solo teorie tutte da verificare.