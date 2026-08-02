Nei giorni scorsi alcuni fan di Helena Prestes si sono accordati per farle un regalo speciale: diverse persone, infatti, anziché inviare un dono materiale alla modella hanno scelto di aderire ad una raccolta fondi per aiutare i terremotati del Venezuela. In queste ore si è saputo che sono stati donati circa 1.500 dollari e l'ex concorrente del Grande Fratello si è esposta per ringraziare i suoi generosi sostenitori.

L'iniziativa del fandom

Lo scorso 16 luglio Helena ha compiuto 36 anni e alcuni fan hanno deciso di sorprenderla con un regalo molto particolare.

Sui social, infatti, è stata indetta una raccolta fondi a favore del popolo venezuelano che proprio un mese fa è stato colpito da un forte terremoto.

Oggi, 2 agosto, è stata svelata la somma che i sostenitori di Prestes hanno donato a All Hands & Hearts: 1.511,28 dollari.

"Grazie alla generosità di tutti voi, contribuiremo ad aiutare il Venezuela", si legge su una delle pagine di X interamente dedicata alla vita privata ma soprattutto professionale della modella brasiliana.

La nostra raccolta di solidarietà nata in occasione del compleanno di Helena si è conclusa con successo. 🤍



Grazie al cuore e alla generosità di tutti voi, siamo riusciti a donare 1.511,28 dollari a favore di All Hands & Hearts per sostenere gli aiuti in Venezuela.



Nonostante… pic.twitter.com/zCyg95bmkh — Update Helena Info (@infoprestes) August 2, 2026

La reazione di Helena

La notizia che alcuni fan hanno donato un'ingente somma di denaro al popolo venezuelano ha emozionato molto Helena, che ha scelto di esporsi sui social per elogiare i suoi sostenitori.

"Siamo una grande comunità che unisce le forze per una buona causa. Ho gli screenshot di tutti gli aiuti che avete mandato a chi ha più bisogno. Ragazzi siete i migliori. Sono orgogliosa di avere una comunità come voi", ha scritto la 36enne sul suo account di X poche ore fa.

I commenti sul web

L'iniziativa di una parte del fandom di Helena ha toccato il cuore di molti e ha fatto discutere in positivo tutto il web.

"Tutti insieme possiamo fare tanto", "Il bene vince sempre, proprio come dici tu", "Queste sono le cose che contano davvero nella vita", "Hele sei una fonte d'ispirazione per noi", "Siamo una forza", "Questi sono i regali belli e importanti", "Un piccolo gesto può essere una grande cosa per chi è in difficoltà", "Complimenti a tutti", "Bellissima iniziativa", "Avanti così", "Un gesto meraviglioso", "Partecipare a tutto questo è stato un onore", "Sempre dalla parte giusta", si legge su X.