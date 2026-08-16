In questi giorni il padre di Javier Martinez si è esposto parecchio sia per rassicurare i fan della coppia ribattezzata gli Helevier che per difendere il figlio e Helena Prestes dagli attacchi degli hater. Il signor Mariano, ad esempio, ci ha tenuto a sottolineare che tra i due ragazzi sarebbe tutto ok e ha invitato i loro sostenitori a non dare importanza a chi li critica sui social.

Parole al miele per Helena e Javier

Nel giorno in cui Helena e Javier sono partiti per una vacanza romantica, sul web stanno impazzando le parole con le quali il padre di lui è andato contro gli hater della coppia.

Dopo aver letto l'ennesimo commento negativo nei confronti di quelli sui social vengono chiamati gli Helevier, il signor Mariano ha deciso di esporsi scrivendo: "Helena e Javier sono felici, per questo parlano male di loro".

"La felicità dà fastidio e dobbiamo avere un po' di compassione per questa gente malata. Chi ha una vita felice non ha invidia della felicità altrui", ha concluso l'uomo tramite il suo account Facebook.

La reazione del fandom di coppia

Le parole del signor Mariano sono state condivise dalla maggior parte dei sostenitori di Helena e Javier, in particolare da chi non sopporta più gli attacchi gratuiti degli hater alla coppia.

"Grande papà orso, sei tutti noi", "Lui ha centrato il punto, la gente è solo invidiosa della felicità", "Parole sacrosante", "Le persone non tollerano la felicità degli altri perché sono ignoranti", "Vorrei stringere la mano a quest'uomo", "Un mito", "Lo adoro ogni giorno di più", "Chapeau", "Ormai non lo ferma più nessuno", "Lui sa come difendere i suoi due figli", si legge su X in questi giorni.

Il viaggio dall'altra parte del mondo

Oggi, 16 agosto, Helena e Javier hanno dato il via a quella che dovrebbe essere la loro ultima vacanza di quest'estate.

La modella e il pallavolista si sono immortalati a vicenda in aeroporto, hanno condiviso questi scatti con i fan ma non hanno ancora rivelato il luogo dove trascorreranno i prossimi giorni.

Si vocifera che gli Helevier potrebbero essere diretti in Sudamerica o in Giappone, ma l'unica cosa certa al momento è che quello che hanno intrapreso questa domenica sarà un viaggio lungo e che li terrà lontani dall'Italia per un bel po'.