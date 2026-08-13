Le vacanze di Helena Prestes continuano: dopo aver fatto tappa in Sardegna con Javier Martinez, la modella ha scelto la Grecia per rilassarsi e divertirsi con un gruppo di amici. I video e le foto che la 36enne ha pubblicato delle sue giornate a Mykonos e Paros hanno fatto incetta di like e commenti positivi sulla bellezza e la sensualità della donna.

L'estate di Helena tra amore e amicizia

Dopo un anno di lavoro e viaggi in giro per il mondo, Helena si sta godendo il meritato relax: da un paio di settimane, infatti, la modella ha staccato la spina e per riposarsi ha scelto due località da sogno.

Prestes ha trascorso una decina di giorni in Sardegna (ospite della famiglia di Javier), poi è volata a Mykonos insieme ad alcuni vecchi amici.

Nelle ultime ore, inoltre, la 36enne si è spostata a Paros, dove ha praticato kite-surf e si è scatenata in barca con il suo gruppo.

Su TikTok, ad esempio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha postato il breve video di un ballo sensuale che ha fatto con Sofia Resting, anche lei brasiliana e modella come Helena.

I complimenti sul web

I contenuti che Helena sta postando delle sue vacanze stanno ricevendo migliaia di like e commenti positivi.

"Questa donna è una dea", "Che corpo che ha, la invidio", "Lei e Sofia sono perfette", "Sto guardando in loop il loro video in barca", "Questo ballo ci è piaciuto molto", "Belle e brave", "Uno spettacolo della natura", "Da rimanere a bocca aperta", "Ma questo fisico?

Pazzesca", "La sua sensualità è rara", "Helena non è mai volgare", "Belle tutte e due, ma Helena ha qualcosa di speciale", si legge su TikTok.

Il viaggio oltreoceano con Javier

Le vacanze di Helena non dovrebbero concludersi a breve, anzi si dice che il viaggio più importante lo farà dopo Ferragosto.

Stando a quello che ha svelato il padre di Javier nei giorni scorsi, tra non molto gli Helevier dovrebbero volare dall'altra parte del mondo per un'avventura indimenticabile.

Tra i fan sono in tanti a pensare che Prestes e Martinez potrebbero tornare in Sudamerica insieme, magari facendo tappa nei posti dove sono cresciuti e che hanno frequentato prima di decidere di trasferirsi in Italia per cercare fortuna.