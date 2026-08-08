Da alcuni giorni Helena Prestes è in vacanza in Grecia con gli amici, ma i fan più attenti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio che dimostra che Javier Martinez è sempre con lei. In un video che ha postato di recente sui social, infatti, la modella ha sfoggiato una nuova collana e l'attenzione di tutti è stata catturata dalla foto presente nel ciondolo: si tratta di uno degli scatti più rappresentativi dell'avventura degli Helevier al Grande Fratello.

Il particolare al collo di Helena

Lo scorso 7 agosto Helena e Javier hanno festeggiato un anno e mezzo d'amore, ma lo hanno fatto da lontano: in questi giorni, infatti, la 36enne si trova in vacanza in Grecia e il pallavolista ha raggiunto Macerata per alcuni impegni.

Una settimana fa gli Helevier erano insieme in Sardegna, quindi questo momentaneo distacco non avrebbe nulla a che vedere con una crisi.

A conferma di ciò c'è un nuovo dettaglio che i fan più scrupolosi hanno messo in evidenza sui social: nel ciondolo di una collana che Prestes sta indossando in questo periodo, infatti, c'è una foto scattata durante l'avventura al Grande Fratello (nell'immagine si vedono Helena e Javier abbracciati di spalle).

La reazione del fandom

Chi segue gli Helevier dall'inizio saprà che questa foto risale al periodo in cui i due erano solo amici, ma in qualche modo è considerata il simbolo di un legame che si è consolidato e trasformato con il passare del tempo.

"Nella collanina c'è la foto suprema", "Questa è la sua foto preferita, l'ha detto più volte", "Si vede benissimo", "Bellissima", "Quella sera lei indossava un vestito rosso meraviglioso, come dimenticare", "Javier è sempre con lei", "Che cosa dolce", "Il giorno in cui è stata fatta quella foto erano già innamorati ma non lo sapevano ancora", "Unici", si legge sul web in questi giorni.

Le vacanze da soli e in coppia

Come qualsiasi coppia sana, anche gli Helevier hanno programmato la loro estate sia insieme che in compagnia di altre persone.

Dopo essersi rilassati in Sardegna con i rispettivi parenti (in particolare padre e fratelli di lui e sorella di lei), Helena e Javier sono volati verso nuove destinazioni: la 36enne, ad esempio, si sta divertendo a fare kitesurf in Grecia con gli amici e il pallavolista è tornato in una delle sue città del cuore, Macerata.