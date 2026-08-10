Non è passata neppure una settimana da quando Helena Prestes è volata in Grecia per una vacanza con gli amici, ma sono già tantissimi gli spunti di discussione che ha regalato. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti, è il nuovo look che la modella sta sfoggiando a Mykonos: prima di partire, infatti, la 36enne ha tagliato i capelli e questa decisione sembra aver messo d'accordo tutti, compreso Javier Martinez che non si lascia sfuggire neppure un post della fidanzata.

Il cambiamento di Helena

Anche se è in vacanza, negli ultimi giorni Helena ha fatto diverse live e ha postato molti contenuti sui social, come a voler aggiornare i fan su quello che sta facendo in questo periodo di riposo.

I più attenti si sono accorti subito di un piccolo cambiamento di Prestes, in particolare del nuovo taglio di capelli che sta sfoggiando in Grecia.

Prima di prendere l'aereo che l'ha portata a Mykonos, infatti, la modella ha voluto rinnovare il suo look, che ora appare più sbarazzino e perfettamente in linea con il suo attuale stato d'animo.

I complimenti sui social

Le foto e i video che Helena ha pubblicato negli ultimi giorni hanno fatto incetta di like e commenti positivi, in particolare di complimenti per questo nuovo look.

"Questo nuovo taglio di capelli la rende ancora più bella", "Poco trucco e capelli più corti, sta benissimo", "Questa donna è un bijoux", "I capelli così le donano", "Una dea", "Semplicemente perfetta", "Capelli e trucco approvati", "Una bomba", "Non c'è niente da fare, è così bella che sta bene con qualsiasi taglio", "Meravigliosa", si legge su X di recente.

Il supporto di Javier

In cima alla lista degli ammiratori di Helena c'è sicuramente Javier, che non si perde neanche uno dei tanti post che la 36enne pubblica su Instagram ogni settimana.

Come hanno fatto notare i fan più attenti, infatti, il like di Martinez alle foto di Prestes non manca mai e questa sarebbe l'ennesima prova che tra loro va tutto a gonfie vele anche se in questo momento non sono in vacanza insieme.

Una decina di giorni fa, però, gli Helevier si sono concessi un po' di riposo in Sardegna, dove hanno soggiornato con parenti e amici e soprattutto lontano da occhi indiscreti.