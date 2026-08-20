Continuano le vacanze di Helena Prestes e Javier Martinez in Brasile, così come prosegue il racconto che entrambi stanno facendo sui social con foto e video esclusivi. Tra i fan c'è chi ha sottolineato che il pallavolista sarebbe spesso senza maglietta nei contenuti che pubblica su Instagram e il padre ci ha scherzato su sostenendo che gliele ruberebbe la modella, definita "sua moglie".

Il commento del papà di Javier

La vacanza di Helena e Javier in Brasile prosegue a gonfie vele e a confermarlo sono i contenuti che i due stanno postando sui social, dove sono seguitissimi.

Alcuni sostenitori degli Helevier hanno notato che il 31enne è quasi sempre a torso nudo negli scatti che pubblica sul suo account Instagram, un dettaglio apprezzatissimo da chi lo supporta a distanza.

Se Martinez non si è ancora esposto su questa vicenda, ci ha pensato suo padre Mariano a ironizzarci su scrivendo su Facebook: "Lui è spesso così perché tutte le maglie e le camicie le mette sua moglie".

La reazione del fandom

Queste parole del signor Mariano hanno strappato un sorriso a tutti i fan degli Helevier, in particolare a quelli che non hanno mai creduto alle voci che li volevano in crisi prima di questo viaggio dall'altra parte del mondo.

"Sua moglie? Wow", "Quest'uomo ci sta regalando un sacco di gioie ultimamente", "Ha ragione su tutto", "Helena è la moglie di Javier dal 7 febbraio 2025, tutto giusto", "Adoro papà orso", "Un numero uno", "Bravo", "Mettiamo i puntini sulle i", "Come si fa a non amarlo?", "Praticamente la moglie gli ruba magliette, camicie e anche pantaloncini", "Grazie papà orso di queste informazioni", si legge sul web.

Passione condivisa con Helena

Nelle ultime ore nel fandom di Helena e Javier ha impazzato un fermo immagine che ha emozionato tutti: in un video registrato poco prima di una sessione di kite-surf in Brasile, infatti, si è intravisto Martinez con addosso l'attrezzatura e intento a farsi dare istruzioni da un esperto.

Stando a questo filmato, dunque, il pallavolista ha deciso di provare uno degli sport più amati dalla sua fidanzata e lo ha fatto su una delle spiagge dove lei è cresciuta e che considera una seconda casa.