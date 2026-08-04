La replica de ‘Il Giovane Montalbano’ ha dominato la serata televisiva su Rai1, conquistando il prime time con un impressionante 19,23% di share. L'episodio ha catturato l'attenzione di 2.189.000 telespettatori, confermando il successo duraturo della fiction italiana. Ambientata nella suggestiva Sicilia e basata sui celebri romanzi di Andrea Camilleri, la serie si è imposta nettamente sulla concorrenza delle principali reti nazionali, riaffermando il suo status di programma di forte richiamo per il pubblico televisivo.

I dati di ascolto delle principali emittenti

Sul secondo gradino del podio si è piazzata Canale5 con il film ‘Chasing the Wind’, che ha totalizzato 1.721.000 telespettatori e uno share del 15%. Rai2 ha offerto agli spettatori gli Europei di Nuoto, con le gare di tuffi che hanno interessato 887.000 persone, raggiungendo il 6,14% di share. Su Italia1, il film ‘The Enforcer’ ha registrato 871.000 telespettatori e un 6,7% di share. Rai3 ha trasmesso il programma di approfondimento ‘Filorosso’, seguito da 442.000 spettatori con il 4,2% di share. Rete4 ha proposto ‘Zona Bianca’, che ha ottenuto 596.000 telespettatori e il 5,9% di share. La7 ha mandato in onda ‘Navalny – Cronaca di un Omicidio di Stato’, che ha raccolto 434.000 spettatori e il 3% di share.

Infine, Tv8 con ‘Kill Bill – Volume 1’ ha raggiunto 304.000 telespettatori (2,6% di share), mentre sul Nove ‘Little Big Italy’ ha registrato 403.000 telespettatori con il 3,3% di share.

La forza delle fiction italiane e la diversità dell'offerta

L'analisi degli ascolti televisivi della serata conferma, ancora una volta, la notevole forza delle fiction italiane all'interno del palinsesto televisivo nazionale. ‘Il Giovane Montalbano’ si è riconfermato un titolo di punta, tra i più amati e seguiti dal pubblico, dimostrando che anche le repliche di produzioni di qualità possono generare un elevato interesse. La presenza di un'offerta così variegata, che spazia da film d'azione a documentari di approfondimento e programmi di intrattenimento, evidenzia la capacità delle diverse emittenti di soddisfare un'ampia gamma di gusti e preferenze degli spettatori.

Il successo di Rai1, in particolare, ribadisce l'importanza di investire in contenuti televisivi di alto livello, che continuano a essere un punto di riferimento irrinunciabile per il pubblico italiano.