La fiction ‘Il Giovane Montalbano’ si è imposta come il programma di punta della serata televisiva, conquistando la vetta del prime time. La replica trasmessa su Rai1 ha catalizzato l'attenzione di un vasto pubblico, totalizzando ben 2.298.000 telespettatori e raggiungendo un notevole share del 20,6%. Questo risultato non solo riafferma la popolarità duratura della serie, ma dimostra anche la sua capacità di mantenere un elevato interesse anche in riproposizione. La produzione ha infatti superato nettamente la concorrenza offerta dalle altre principali reti nazionali, consolidandosi come un appuntamento fisso e atteso per gli spettatori della prima serata.

Il podio degli ascolti e l'offerta delle reti principali

Sul secondo gradino del podio degli ascolti si è posizionato ‘Scherzi a Parte’, il programma di intrattenimento proposto da Canale 5, che ha saputo coinvolgere 1.309.000 telespettatori, assicurandosi uno share del 12,8%. L'offerta di Rai2 ha incluso la replica di ‘Per Sempre Gino’, seguita da 294.000 spettatori, con un share del 2,9%. Gli appassionati di sport hanno seguito su Italia1 la partita di Coppa Italia tra Palermo e Lecce, che ha registrato un seguito di 894.000 telespettatori, pari a un share del 7%. Completa il quadro delle reti principali Rai3, che con il suo programma di approfondimento ‘Filorosso’ ha attratto 427.000 spettatori, ottenendo un share del 4,1%.

Analisi degli ascolti sulle altre emittenti nazionali

L'analisi prosegue con i dati delle altre emittenti. Rete4 ha proposto il format di attualità ‘Zona Bianca’, che ha totalizzato 536.000 telespettatori e un share del 5,2%. Su La7, la replica di ‘In Viaggio con Barbero’ ha catturato l'attenzione di 452.000 spettatori, raggiungendo un share del 3,3%. Per quanto riguarda le reti tematiche e generaliste minori, Tv8 ha trasmesso ‘Dinner Club’, che è stato visto da 198.000 spettatori, con un share del 2,1%. Infine, sul Nove, il popolare show culinario ‘Little Big Italy’ ha radunato 312.000 spettatori, ottenendo un share del 3,3%. Questi risultati complessivi delineano un panorama televisivo variegato e competitivo, evidenziando come alcune produzioni, anche se in replica, riescano a mantenere un solido e fedele pubblico.