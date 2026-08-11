Rai1 conquista la serata di lunedì 10 agosto nel prime time grazie alla replica de “Il Giovane Montalbano”, che si aggiudica la sfida degli ascolti con 1.930.000 telespettatori e uno share del 17,1%. Secondo posto per Canale 5, mentre Rai2 completa il podio.

Prime time, la sfida degli ascolti

Al secondo posto si piazza Canale 5 con “Hot Sweet Sour – Ingredienti”, seguito da 1.676.000 telespettatori, pari al 15,3% di share.

Terza posizione per Rai2 con gli Europei di Atletica, che hanno raccolto 1.192.000 telespettatori e uno share del 9,1%.

Fuori dal podio, Italia1 con “King of Killers” ha ottenuto 773.000 telespettatori, con il 6,1% di share.

Su Rete4, “Zona Bianca” ha interessato 576.000 telespettatori, pari al 5,9% di share.

Su Rai3, “Filorosso” è stato visto da 447.000 telespettatori, con uno share del 4,5%. Sul Nove, “Little Big Italy” ha realizzato 305.000 telespettatori e il 3,4% di share.

Su Tv8, “Dinner Club” è stato seguito da 205.000 telespettatori, pari al 2,2% di share. Chiude La7, dove “Sei Felice? Una Giornata con Crepet” ha interessato 252.000 telespettatori, con uno share del 2%.

Access prime time

Nell’access prime time, successo per Canale 5 con “La Ruota della Fortuna”, che ha registrato 4.113.000 telespettatori e uno share del 28,7%.

Su Rai1, “L’Eredità Summer” ha invece raccolto 2.282.000 telespettatori, con uno share del 16%.