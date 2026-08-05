All’inizio del 2027, Rai1 si prepara a lanciare “Il Milanese”, una nuova serie evento che promette di catturare l'attenzione del pubblico per quattro prime serate, con un totale di otto episodi. Questa produzione, che unisce azione e profonda riflessione sociale, è incentrata sulla complessa storia di Raffaele Vasile, noto come “il Milanese”, interpretato dall'attore Alessandro Tedeschi. Al suo fianco, Vittoria Puccini veste i panni di Veronica, una psicologa carceraria cruciale per il percorso del protagonista. La fiction, frutto della collaborazione tra Rai Fiction e Cross Productions Srl, è stata scritta da Silvia Ebreul, Marcello Izzo, Lorenzo S.

(il vero ispiratore della vicenda), Advocat e Mauro Marsili, sotto la direzione di Simone Spada.

La narrazione prende il via con un giovanissimo Raffaele che compie la sua prima rapina, delineando fin da subito una vita fuori dagli schemi. La serie esplora la parabola di un uomo costantemente alla ricerca di emozioni estreme, immerso in un mondo di macchine di lusso, locali alla moda e una doppia esistenza all’insegna degli eccessi. Raffaele Vasile si muove tra casinò e ristoranti, circondato da donne e amici, mentre con ingegnosi travestimenti pianifica spettacolari assalti a banche e istituti di credito. Il punto di svolta arriva con la sua cattura e una pesante condanna a 27 anni di carcere.

Qui, si apre per lui un’unica possibilità di alleggerire la pena: un innovativo programma di giustizia riparativa, ideato e supervisionato da Veronica. Questo percorso prevede l’incontro diretto con le vittime delle sue rapine, offrendo a Raffaele l’opportunità di ascoltare le loro storie e comprendere le profonde conseguenze delle sue azioni.

Il percorso di redenzione: dal crimine alla giustizia riparativa

Inizialmente, Raffaele tenta di sfruttare il programma di giustizia riparativa come un mezzo per ottenere un permesso premio e pianificare un’evasione. Tuttavia, il confronto con Veronica e l’inevitabile riemersione del suo passato doloroso lo costringono ad affrontare le sue ferite più profonde, nascoste dietro la facciata del “rapinatore gentiluomo”.

È in questo contesto che Raffaele scopre una nuova e inaspettata consapevolezza di sé. La serie, con un equilibrio tra sequenze d’azione e intensi momenti psicologici, racconta la redenzione di un uomo che ha vissuto ai limiti, dimostrando come una seconda possibilità sia concretamente realizzabile anche dopo aver toccato il fondo.

La trama de “Il Milanese” è liberamente ispirata alla vita di Lorenzo S., un rapinatore che fin dall’età di 14 anni si è distinto per azioni violente e acrobatiche. In carcere, Lorenzo S. ha intrapreso un profondo percorso di cambiamento, diventando egli stesso promotore di iniziative di giustizia riparativa. Sebbene la sua storia sia stata oggetto di un podcast Rai, la fiction non ne è un adattamento diretto, ma un’opera originale che attinge a questi fatti per creare una narrazione avvincente e autentica.

L’intento è quello di indagare il lato umano della devianza, partendo da una giovinezza difficile e svelando le cicatrici interiori che hanno plasmato il protagonista.

“Il Milanese”: una nuova frontiera per la fiction Rai

“Il Milanese” si posiziona come un elemento chiave nelle strategie di Rai Fiction per la stagione 2026-2027, che mira a proporre produzioni originali ispirate a storie vere e a percorsi di crescita personale. La presenza di interpreti di calibro come Alessandro Tedeschi, già apprezzato in titoli quali “La Preside” e “Il Colibrì”, e Vittoria Puccini, con una vasta esperienza tra cinema e televisione (da “Scuola di seduzione” a “Belcanto”), è pensata per rafforzare il coinvolgimento emotivo del pubblico.

Questi attori contribuiscono a offrire una rappresentazione realistica e documentata delle complesse questioni legate alla devianza e alla giustizia riparativa.

La regia di Simone Spada e la coproduzione con Cross Productions confermano l’impegno verso l’alta qualità nella serialità Rai. La collaborazione tra gli autori, che include lo stesso Lorenzo S., garantisce un’autenticità narrativa che arricchisce la profondità della serie. “Il Milanese” si preannuncia come un prodotto di rilievo nel panorama delle fiction italiane, destinato a diventare uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva, offrendo uno sguardo inedito sulla possibilità di redenzione e sulle seconde opportunità.