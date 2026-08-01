Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 7 settembre su Rai 1, stanno prendendo forma grazie alle riprese iniziate a fine maggio, e le prime anticipazioni delineano un avvio di stagione segnato da ritorni inattesi, drammi familiari e un arrivo destinato a cambiare gli equilibri della famiglia Guarnieri. A Milano approderà infatti Margherita Guarnieri, la bambina figlia di Riccardo e Nicoletta, nonché nipote di Umberto, mentre la morte improvvisa di Rosa getterà Marcello in una disperazione che rischia di travolgere anche il Paradiso.

Intanto, nella vita di Odile, direttrice della Galleria Milano Moda, tornerà a farsi sentire Greta Marchesi, attraverso le inquietanti comunicazioni dello psichiatra che la sta seguendo in clinica.

L’arrivo di Margherita e il nuovo asse Guarnieri

L’ingresso di Margherita Guarnieri rappresenta uno dei punti più delicati della nuova stagione. La bambina, frutto dell’amore tra Riccardo e Nicoletta, arriverà a Milano in circostanze ancora avvolte nel riserbo, ma la sua presenza riaprirà inevitabilmente vecchie ferite e nuovi interrogativi. Per Umberto, che si ritroverà nonno di una piccola Guarnieri, questo arrivo potrebbe trasformarsi in un’occasione di riscatto o in un ulteriore terreno di scontro familiare.

Nel frattempo, Riccardo, tornato al centro delle dinamiche de Il Paradiso delle signore, dovrà affrontare un ruolo paterno che non aveva mai davvero abbracciato, mentre sull'ipotetico ritorno di Nicoletta non vi è alcuna certezza e, attualmente, non sembra esserci nessuna conferma sul rientro nel capoluogo lombardo della moglie di Riccardo.

La morte di Rosa sconvolge Marcello e Greta torna nella vita di Odile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, annunciano il colpo più drammatico dell’inizio stagione: la morte di Rosa Camilli. Tale evento lascerà Marcello devastato. La sua disperazione si rifletterà sul negozio di moda e sulle persone che gli sono vicine, aprendo una linea narrativa cupa e complessa che potrebbe condurlo verso scelte inattese.

Parallelamente, Odile dovrà affrontare un ritorno che non avrebbe mai voluto: Greta Marchesi, la donna che ha segnato profondamente il suo passato, tornerà a cercarla. Le notizie arriveranno tramite lo psichiatra che ha in cura Greta in clinica, un contatto che riaprirà una ferita mai del tutto rimarginata e che rischia di destabilizzare la direttrice della Galleria Milano Moda proprio mentre tenta di consolidare la sua posizione professionale.