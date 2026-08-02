Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla prima puntata dell’undicesima stagione, in onda lunedì 7 settembre su Rai 1, si aprono con un doppio scossone emotivo: da un lato Enrico parte per Roma con la piccola Anita, lasciando Marta in una condizione di smarrimento che segna immediatamente il tono del nuovo capitolo; dall’altro, il negozio deve fare i conti con l’uscita di scena di tre Veneri, un cambiamento che modifica gli equilibri interni del grande magazzino. Mentre la famiglia Guarnieri affronta un nuovo periodo di fragilità, il negozio riapre tra progetti ambiziosi, tensioni professionali e una serie di novità che coinvolgono Roberto, Marcello, Botteri, Odile, Umberto e la determinata Carla Corsi.

Enrico parte per Roma con Anita e Marta crolla

La prima puntata si concentra sul viaggio di Enrico verso Roma insieme alla figlia Anita, una scelta che lascia Marta in una malinconia profonda. La distanza, seppur temporanea, diventa per lei un vuoto difficile da gestire, soprattutto in un momento in cui la famiglia Guarnieri sembrava aver ritrovato una certa serenità. A Villa Guarnieri, infatti, l’entusiasmo per la nuova stagione della Galleria Milano Moda si scontra con la verità che Umberto è costretto a confessare ad Adelaide: la situazione economica della GMM è in caduta libera e, senza un cambio di rotta, la chiusura potrebbe diventare inevitabile. Parallelamente, Odile punta tutto sul giovane stilista Iacopo Corsi, convinta che il suo talento possa salvare la Galleria.

Il ragazzo, però, arriva al colloquio con un atteggiamento spavaldo e una richiesta precisa: non firmerà nulla senza garanzie sulla sua libertà creativa. Intanto, al Paradiso, Roberto e Marcello inaugurano la riapertura con nuove idee e un misterioso allestimento in vetrina, mentre un grande telone nasconde una sorpresa che Botteri ha preparato per Delia: un salone da parrucchiera interno al negozio, pensato per valorizzare il talento della donna nelle acconciature.

Tre Veneri lasciano Il Paradiso delle signore e il negozio cambia volto

Il secondo fulcro narrativo riguarda l’addio di Caterina, Barbara e Irene, un evento che costringe Il Paradiso delle signore a riorganizzarsi. Caterina si è trasferita a Venezia per lavorare come costumista alla Fenice, Barbara si dedica completamente allo studio e Irene viaggia per il mondo con Johnny.

La loro assenza pesa, soprattutto perché la nuova capocommessa, Elisa Croce, non riesce a conquistare la simpatia delle colleghe, in particolare quella di Delia. Le selezioni per le nuove Veneri diventano quindi un passaggio cruciale per ristabilire l’equilibrio del reparto. Nel frattempo, Umberto tiene una conferenza sui mercati europei, ma viene messo in discussione da una voce femminile che rompe gli schemi: Carla Corsi, imprenditrice energica e madre di Iacopo, che conquista il pubblico con la sua visione moderna e audace. Il suo intervento colpisce profondamente Umberto, che vede in lei una figura capace di scuotere le certezze del circolo. A completare il quadro, un elemento inquietante: Odile riceve la visita di uno psichiatra che le comunica che Greta Marchesi continua a chiedere di lei. Una richiesta che riapre un capitolo delicato e ancora irrisolto.