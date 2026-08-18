Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore delle puntate in onda da lunedì 7 settembre su Rai 1 promettono emozioni forti e colpi di scena sentimentali. Nel filmato promozionale diffuso in vista della nuova stagione, l'attenzione si concentra soprattutto sul delicato confronto tra Adelaide Di Sant'Erasmo e Marcello Barbieri, protagonisti di una scena destinata a far discutere i fan. Ma non è tutto: il promo lascia intravedere importanti sviluppi anche per Irene e Johnny, Odile e Matteo, Delia e Gianlorenzo, oltre al clamoroso ritorno di Riccardo Guarnieri.

Adelaide e Marcello si incontrano e ricordano il passato

Tra le sequenze più significative del promo de Il Paradiso delle signore spicca senza dubbio il confronto tra Adelaide e Marcello. La contessa, con evidente commozione, si rivolge all'ex compagno confessandogli: "Ti ho amato tanto e ti voglio ancora bene". Una dichiarazione intensa che lascia emergere tutto il legame costruito nel corso degli anni. La risposta di Marcello non è da meno. L'imprenditore replica infatti con un semplice ma significativo: "Anch'io ti voglio bene". Parole che sembrano suggellare un sentimento di stima e affetto ancora profondo, pur lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro della loro relazione. Va ricordato inoltre, che proprio nel primo episodio della nuova stagione, ci sarà un colpo di scena inaspettato, ossia la scoperta della morte di Rosa, avvenuta pochi giorni dopo l'operazione.

Inoltre, le puntate in onda da lunedì 7 settembre potrebbero finalmente chiarire il destino di una delle coppie più amate della soap, con Marcello ormai rimasto solo vista la scomparsa di Rosa, e Adelaide, al suo fianco a sostenerlo.

Nuove passioni e grandi ritorni: Johnny e Irene si baciano, torna Riccardo Guarnieri

Il promo anticipa anche importanti novità sul fronte sentimentale. La storia d'amore tra Johnny e Irene sembra infatti proseguire a gonfie vele: i due vengono mostrati mentre si scambiano un bacio, segnale che lascia intendere un rapporto sempre più solido e coinvolgente. Spazio anche a Odile e Matteo, protagonisti di un tenero abbraccio che potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nel loro legame.

Momento particolarmente felice anche per Delia, che appare al settimo cielo accanto a Gianlorenzo, lasciando intuire un periodo ricco di soddisfazioni personali e sentimentali. Infine, una delle notizie destinate a fare maggiormente rumore tra gli appassionati della soap riguarda il ritorno di Riccardo Guarnieri. La ricomparsa del personaggio promette di rimescolare gli equilibri e di portare nuove dinamiche nelle trame della stagione, con possibili conseguenze per molti dei protagonisti del grande magazzino milanese.