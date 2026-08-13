Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 da lunedì 7 settembre, si apriranno con importanti novità per la famiglia Guarnieri. Tra gli eventi più attesi della nuova stagione c'è infatti il ritorno di Riccardo a Milano, un personaggio molto amato dal pubblico che sarà protagonista di una svolta destinata a lasciare il segno. Ad anticiparlo è stato Roberto Farnesi, interprete di Umberto Guarnieri, che ha svelato alcuni dettagli sul nuovo capitolo della soap, lasciando intendere che il rientro del figlio nasconderà qualcosa di inaspettato.

Riccardo Guarnieri torna a Milano: cambia il rapporto con Umberto

Dopo anni di assenza, Riccardo farà nuovamente ingresso nelle trame del grande magazzino milanese. Secondo quanto raccontato da Roberto Farnesi, il pubblico ritroverà un uomo molto diverso rispetto al giovane irrequieto del passato. L'attore ha spiegato che tra padre e figlio si vedrà un rapporto completamente rinnovato, più maturo e rispettoso da entrambe le parti. Se in passato Umberto era spesso costretto a intervenire per risolvere i problemi causati da Riccardo, adesso la situazione sarà differente e i due sembreranno aver trovato un nuovo equilibrio. Il ritorno dell'erede di casa Guarnieri rappresenterà quindi uno dei momenti centrali dell'inizio della stagione e offrirà nuove dinamiche familiari che coinvolgeranno direttamente Umberto.

Riccardo torna a Milano e ha un segreto inconfessabile

Dietro il ritorno di Riccardo, però, si nasconde anche un mistero. Durante l'intervista, Farnesi ha confermato che il personaggio porterà con sé un segreto destinato ad avere conseguenze importanti. L'attore non è sceso nei dettagli per evitare spoiler, ma ha lasciato intendere che la scoperta di questa verità finirà per sconvolgere diversi protagonisti della soap, compreso lo stesso Umberto. Un indizio che alimenta la curiosità dei fan e apre la strada a una trama ricca di colpi di scena. Le puntate in onda da lunedì 7 settembre potrebbero quindi concentrarsi proprio sulle ripercussioni di questo misterioso segreto, destinato a cambiare gli equilibri all'interno della famiglia Guarnieri e a riportare Riccardo al centro delle vicende de Il Paradiso delle signore.