Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell’undicesima stagione, in onda da lunedì 7 settembre su Rai 1, si aprono con un gesto inatteso che cambia il destino di Delia: Gianlorenzo Botteri la sorprende con un regalo pensato per accompagnarla verso le nozze, un segnale forte del loro futuro insieme. Parallelamente, un’altra linea narrativa prende forma al Circolo, dove Mimmo e Rebecca si ritrovano fianco a fianco come colleghi, inaugurando una collaborazione che promette sicuramente novità. Intorno a loro, Milano del 1967 ribolle di tensioni, ambizioni e nuovi arrivi che coinvolgono i due negozi di moda e la famiglia Corsi.

Gianlorenzo sorprende Delia prima delle nozze

Botteri decide di fare a Delia un dono che va oltre il romanticismo: un angolo de Il Paradiso delle signore trasformato in un vero salone da parrucchiera, un luogo dove lei potrà dare forma alle acconciature che sogna da tempo. Il gesto, svelato togliendo i teloni che coprivano la sorpresa, segna l’inizio di una nuova fase per la coppia, mentre i preparativi del matrimonio procedono tra entusiasmo e qualche inevitabile tensione. Nel grande magazzino, la stagione riparte con Roberto, Marta e Marcello alla guida, mentre Matteo si occupa della contabilità. Le creazioni di Botteri attirano i clienti, ma il reparto delle Veneri vive un momento di transizione: Elisa Croce, severa e impenetrabile, ha preso il posto di Irene come capocommessa.

Le nuove arrivate, Simona e Lia, devono adattarsi rapidamente. Simona porta con sé la fragilità di un talento spezzato dalla danza, mentre Lia, ospite di Ciro e Concetta, affronta Milano con un’energia ribelle che rischia di metterla nei guai. Intanto, Irene e Johnny rientrano dai loro viaggi estivi con la voglia di ripartire verso mete lontane, mentre Cesare prova a ricostruire la propria vita professionale dopo mesi difficili. Sul fronte della moda, la Galleria Milano Moda è in piena crisi: Odile tenta di salvarla, ma i problemi economici di Umberto e lo scandalo ambientale che lo coinvolge rendono la situazione sempre più instabile. L’arrivo della famiglia Corsi, con Carla determinata a diventare socia e a imporre il figlio Iacopo come stilista, accende una battaglia che coinvolge anche Adelaide.

Mimmo e Rebecca diventano colleghi

Al Circolo nasce una nuova alleanza: Rebecca, entrata da poco nello staff, si ritrova a lavorare fianco a fianco con Mimmo, che ha affinato le sue capacità culinarie durante l’estate trascorsa in Francia. La loro collaborazione prende forma tra eventi da organizzare, serate da gestire e un’intesa professionale che cresce giorno dopo giorno. Mimmo alterna il lavoro al Circolo con quello nella caffetteria di Ciro, diventando una presenza sempre più centrale nella vita del quartiere. Mentre il Circolo cambia volto, anche Il Paradiso delle signore affronta le sue trasformazioni. L’assenza di Barbara, impegnata con gli studi, e quella di Caterina, trasferita a Venezia con il padre Fulvio, costringe il reparto a riorganizzarsi.

Elisa mantiene una disciplina ferrea, mentre Valter, suo fratello, continua ad attirare l’attenzione delle Veneri ogni volta che passa in negozio. I due custodiscono un segreto che nessuno deve scoprire, un elemento che aggiunge tensione a un ambiente già attraversato da rivalità e nuove ambizioni. Nel frattempo, la battaglia tra Carla Corsi e Adelaide si intensifica. Carla vuole entrare nella GMM e dettare le regole, Adelaide non è disposta a cedere terreno. Umberto si ritrova nel mezzo, schiacciato tra difficoltà bancarie, tensioni familiari e un futuro che sembra sempre più incerto. In questo clima, la collaborazione tra Mimmo e Rebecca diventa uno dei pochi punti di stabilità, un nuovo asse narrativo destinato a crescere nelle prossime puntate.