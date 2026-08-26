Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 7 all’11 settembre, promettono una settimana ricca di tensioni, ritorni, nuovi personaggi e rivelazioni destinate a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro delle anticipazioni ci sono soprattutto Marcello Barbieri, alle prese con una proposta che riguarda Rosa, e Odile, che scoprirà un inquietante segreto legato alla propria famiglia.

Nel frattempo, al grande magazzino milanese torneranno Irene e Johnny, pronti a riprendere il loro posto dopo il lungo viaggio. Non mancheranno inoltre importanti novità per le aspiranti Veneri Lia e Simona, mentre al Circolo l’arrivo di Carla Corsi e del figlio Iacopo attirerà immediatamente l’attenzione di Adelaide e Umberto.

Nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello reagisce male alla proposta su Rosa

Uno dei momenti più delicati della settimana riguarderà Marcello, che non prenderà affatto bene una proposta legata a Rosa.

L’idea di dedicare un articolo commemorativo a Rosa sulle pagine di Paradiso Donna provocherà infatti una reazione negativa da parte del giovane. Il tema toccherà inevitabilmente corde molto profonde e Marcello dimostrerà di non essere pronto ad accettare facilmente l'iniziativa.

La proposta potrebbe quindi creare nuove tensioni e riportare alla luce emozioni ancora difficili da gestire. Per Marcello, il ricordo di Rosa non sembra essere qualcosa che possa essere trasformato semplicemente in un articolo celebrativo.

Irene e Johnny tornano al Paradiso

Dopo un lungo viaggio, Irene e Johnny faranno finalmente ritorno a Milano.

La coppia avrà un obiettivo ben preciso: ritrovare il proprio posto al Paradiso. Il ritorno, però, potrebbe non essere così semplice come immaginato. Durante la loro assenza, infatti, gli equilibri all'interno del grande magazzino potrebbero essere cambiati.

Irene dovrà quindi confrontarsi con una situazione nuova e capire quale sarà il suo ruolo al Paradiso. Anche Johnny cercherà di ritrovare il proprio spazio, mentre il loro rientro potrebbe movimentare ulteriormente le dinamiche tra i personaggi.

Lia e Simona conquistano la settimana di prova come Veneri

Buone notizie, invece, per Lia e Simona.

Le due ragazze riusciranno ad aggiudicarsi una settimana di prova come Veneri.

Si tratta di un'opportunità importante per entrambe, desiderose di dimostrare di avere le qualità necessarie per entrare a far parte stabilmente della squadra del Paradiso.

La settimana di prova rappresenterà dunque un vero banco di prova. Lia e Simona dovranno impegnarsi al massimo per conquistare la fiducia dell'ambiente del grande magazzino e trasformare questa occasione in qualcosa di più duraturo.

Carla Corsi e Iacopo arrivano al Circolo: Adelaide diffidente

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano anche l'ingresso di due nuovi personaggi: Carla Corsi e il figlio Iacopo.

La loro presenza al Circolo non passerà inosservata.

In particolare, Adelaide mostrerà una certa diffidenza nei confronti dei nuovi arrivati, lasciando intendere che potrebbe esserci qualcosa nell'identità o nelle intenzioni dei Corsi che non la convince.

La situazione sarà resa ancora più interessante dalla reazione di Umberto, che, al contrario di Adelaide, sembrerà mostrare un certo interesse nei confronti della nuova arrivata e della sua presenza al Circolo.

Il rapporto tra Adelaide e Umberto potrebbe quindi essere nuovamente messo alla prova da questa nuova situazione.

Odile scopre un segreto sconvolgente sulla sua famiglia

La storyline più misteriosa della settimana riguarderà senza dubbio Odile.

La giovane confiderà a Matteo di aver ricevuto una rivelazione sconvolgente da parte di una persona appartenente al suo passato.

Si tratta di un segreto legato alla sua famiglia, che potrebbe cambiare profondamente il modo in cui Odile guarda alla propria storia personale.

La rivelazione rappresenterà un momento particolarmente delicato per la ragazza, che dovrà fare i conti con informazioni inaspettate e potenzialmente difficili da accettare.

Il fatto che Odile scelga proprio Matteo come confidente lascia inoltre pensare che tra i due possa consolidarsi ulteriormente un rapporto basato sulla fiducia e sulla condivisione di segreti importanti.

Cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nella settimana dal 7 all’11 settembre?

Le puntate dal 7 all’11 settembre saranno quindi caratterizzate da diverse trame destinate a intrecciarsi tra loro.

Da una parte ci sarà Marcello, profondamente turbato dalla proposta di dedicare un articolo a Rosa; dall'altra, Irene e Johnny cercheranno di tornare protagonisti della vita del Paradiso.

Grande attenzione sarà rivolta anche alle nuove aspiranti Veneri Lia e Simona, che avranno finalmente la possibilità di dimostrare il proprio valore durante la settimana di prova.

Al Circolo, invece, l'arrivo di Carla Corsi e Iacopo introdurrà nuovi interrogativi, soprattutto per via della diffidenza di Adelaide e dell'interesse mostrato da Umberto.

Infine, Odile sarà al centro di una delle rivelazioni più importanti, dopo aver scoperto un segreto sconvolgente sulla propria famiglia e aver deciso di confidarlo a Matteo.

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7-11 settembre: tra ritorni e segreti

La nuova settimana della soap si preannuncia dunque particolarmente intensa. Ritorni, nuovi ingressi, occasioni professionali e segreti familiari contribuiranno a creare nuove tensioni e a preparare il terreno per gli sviluppi delle prossime puntate.

L'attenzione sarà soprattutto rivolta a Marcello e alla vicenda legata a Rosa, ma anche alla misteriosa rivelazione ricevuta da Odile. Il segreto sulla sua famiglia potrebbe infatti aprire una nuova importante storyline, mentre la presenza di Carla e Iacopo al Circolo promette di modificare gli equilibri tra Adelaide e Umberto.

Per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, quella dal 7 all'11 settembre sarà quindi una settimana da non perdere, con numerosi interrogativi ancora aperti e nuove verità pronte a venire alla luce.